Загадочная смерть 26-летней блогерши. Раскрыты подробности

Тело 26-летней девушки аккуратно лежало у трассы

Водитель, обнаруживший тело американской блогерши Алексис Шарки (Alexis Sharkey), которая умерла в конце ноября при загадочных обстоятельствах, раскрыл подробности инцидента. В интервью местному телеканалу ABC13 он признался, что сначала ее приняли за манекен.

Джон Ричардсон (John Richardson) из департамента по утилизации отходов в городе Хьюстон штата Техас пояснил, что тело 26-летней девушки аккуратно лежало у трассы, будто ее специально кто-то положил туда. Один из водителей позвонил ему и сказал, что видел манекен. Позже Ричардсон прибыл на то же место с коллегой, они убедились, что на самом деле перед ними было тело женщины.

«Мы сначала увидели ноги у дороги. И поймите, я был опустошен увиденным. Передо мной был мертвый человек. И мы не могли помочь, не могли вернуть ее к жизни», — рассказал водитель.

Он заметил, что на теле Шарки не было ни одежды, ни следов насилия или травм, даже наоборот — ее как будто вымыли перед тем, как оставить у дороги. «Я надеюсь, будет найден причастный к этому, и правосудие свершится. Чтобы ее семья и друзья хотя бы немного смогли прийти в себя», — добавил Ричардсон.

Семья Шарки провела похороны блогерши в пятницу, 18 декабря, спустя три недели после смерти. На церемонии присутствовали только близкие друзья и ближайшие родственники. При этом родители погибшей отказали супругу Шарки в возможности принять участие в похоронах.

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