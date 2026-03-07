Головна Скотч Шоу-біз
Втретє на сцені Євробачення. Сан-Марино обрало добре знайому співачку для виступу у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Сан-Марино лише чотири рази проходило до фіналу Євробачення
фото: Eurovision World

46-річна співачка мала виступати в дуеті, але поїде на конкурс як соло-виконавиця

Senhit з піснею Superstar («Суперзірка») представить Сан-Марино на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Сан-Марино на конкурсі 

Кількість виступів: 15

Дебют країни: 2008 рік (Miodio – Complice, непрохід до фіналу)

Найкращий результат: дев'ятнадцяте місце (Serhat – Say Na Na Na)

Минулорічний результат: двадцять шосте місце (Gabry Ponte – Tutta l'Italia)

San Marino Song Contest 2026

Фінал конкурсу відбувся у Nuovo Teatro di Dogana в місті Догана, а ведучою вечора стала відома італійська телеведуча Simona Ventura.

Цьогорічний відбір традиційно викликав великий інтерес: мовник RTV San Marino отримав понад 800 заявок від виконавців. Зазвичай учасниками стають ті конкурсанти, які не зуміли потрапити на національний відбір своїх країн (наприклад, на Сан-Ремо для італійських виконавців) або які не зуміли власне потрапити на Євробачення (однією з таких були албанки Sheila та Inis Neziri, які увійшли до трійки на своєму відборі). 

Із них лише двадцять артистів після довгих прослуховувань пройшли до півфіналів, де десять найкращих отримали путівку до грандфіналу. До них приєдналися ще одинадцять відомих виконавців, яких мовник обрав внутрішнім відбором. У підсумку у фіналі змагався 21 учасник із 13 країн.

Переможця визначило професійне журі з п'яти членів, голосування якого було єдиним фактором у фінальному результаті. Наприкінці шоу ведуча оголосила топ-5 конкурсу, до якого увійшли Kelly Joyce з піснею Oh Là Là, Paolo Belli з композицією Bellissima, Inis Neziri з піснею In My Head, Maya Azucena з треком My Sin, а також Senhit та Boy George з піснею Superstar.

Під час оголошення результатів стало відомо, що саме останні представлять найменш успішну країну на Євробаченні. Щоправда, наразі не зрозуміло, як саме це відбудеться, адже Boy George не був фізично присутнім на сцені театру в Догані. Замість цього був використаний його записаний беквокал, а на офіційному сайті Євробачення Сеніт значиться як соло-виконавиця. 

Виступ представниці Сан-Марино на Євробаченні-2026: Senhit – Superstar («Суперзірка»)

Senhit (повне ім’я – Senhit Zadik Zadik) народилася в Болоньї в родині еритрейських батьків, що значною мірою вплинуло на її міжнародну кар’єру, коли вона почала активно виступати за межами Італії. За роки роботи Senhit випустила чотири альбоми та багато синглів, які допомогли їй здобути популярність у різних країнах. Окрім музичної кар’єри, вона також виступала у мюзиклах, зокрема Fame, The Lion King та Hair у Швейцарії і Німеччині.

Виконавиця добре відома шанувальникам Євробачення, адже у 2026 році вона представить Сан-Марино на конкурсі номінально вчетверте. Її дебют на конкурсі відбувся на Євробаченні-2011 з піснею Stand By (тоді вона виступала під ім’ям Senit), однак до фіналу пройти не вдалося. Пізніше вона була обрана представницею країни на конкурсі 2020-го з композицією Freaky!, але його скасували через пандемію COVID-19. На Євробаченні-2021 співачка повернулася з піснею Adrenalina, записаною разом із легендарним репером Flo Rida, і посіла 22-ге місце у фіналі.

На конкурсі у Відні Senhit виступить із піснею Superstar, записаною разом із британським музикантом Boy George. Він здобув світову славу як фронтмен гурту Culture Club, який подарував світові такі хіти, як Karma Chameleon та Do You Really Want to Hurt Me.

Нагадаємо, що на головний музичний конкурс Європи від Італії поїде представник неаполітанської пісні. Sal Da Vinci з піснею Per sempre sì («Назавжди «Так») виступить на Євробаченні-2026 у Відні.

До слова, 17-річна співачка представить Францію на Євробаченні у Відні. Monroe стане однією з наймолодших виконавиць в історії на головному музичному конкурсі Європи. 

