Новий Käärijä? Греція зробила вибір пісні для Євробачення

Греція є однією з країн, які стабільно показують високі результати на Євробаченні

Суддів і глядачів підкорив харизматичний виконавець з «вірусним» хітом

Akylas з піснею Ferto («Давай!») представить Грецію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Результати Sing For Greece 2026

У грецькій столиці, Афінах, відбувся фінал національного відбору, який визначив представника країни на Євробаченні-2026. Після двох півфіналів до вирішального концерту вийшли 14 учасників, кожен із яких боровся за омріяний квиток до Відня. У гала-шоу конкурсанти знову представили свої пісні наживо, після чого стартувало голосування — результати формувалися на основі оцінок грецького журі, міжнародного журі та телеглядачів.

Тріумфатором вечора став Akylas, який здобув переконливу перемогу з піснею Ferto. Артист отримав максимальні бали від усіх трьох складових голосування – грецьких журі, міжнародних експертів і глядачів. Такий результат зробив його беззаперечним фаворитом фіналу та забезпечив впевнений відрив від конкурентів.

П'ятірка найкращих виглядає так:

Akylas – Ferto 48 балів Good Job Nicky – Dark Side of the Moon 33 бали Marseaux – Hanomai 32 бали Evangelia – Paréa 24 бали Zaf – Asteio 23 бали

Виступ представника Греції на Євробаченні-2026: Akylas – Ferto («Давай!»)

Akylas – один із найяскравіших нових імен грецької альтернативної сцени, і цього року він буквально підірвав національний відбір. Його пісня Ferto за лічені дні після релізу стала вірусною, зібрала тисячі реакцій у соцмережах і впевнено закріпилася в статусі головного фаворита на перемогу. У фанатських опитуваннях та коментарях саме її найчастіше називали тією заявкою, яка може не просто виграти відбір, а й гучно заявити про Грецію на міжнародному рівні.

Ferto – це ексцентричний електропоп із виразним сатиричним підтекстом і навмисно гротескною подачею. Трек побудований на танцювальному біті, що чергується з напівречитативними фразами й несподіваними інтонаційними акцентами. У ньому є щось від театрального перформансу – це не просто пісня, а концепт, який працює завдяки харизмі артиста. Не дивно, що Akylas активно порівнюють із учасниками минулих Євробачень Käärijä, Tommy Cash та Joost Klein: така ж гра з абсурдом, епатажем і тонкою межою між іронією та серйозністю.

Нагадаємо, що Хорватію представлять майже тезки української виконавиці Leleka. Lelek з піснею Andromeda («Андромеда») вирушать до Відня від своєї країни.

До слова, Латвія зробила свій вибір заявки на конкурс у Відні. Країну представить Atvara з піснею Ēnā («У тіні»).