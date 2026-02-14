Шокував фаворитку. Визначився учасник Євробачення від Данії

Переможець данського відбору підкорив місцеву публіку своєю енергетикою

Søren Torpegaard Lund з піснею Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому») представить Данію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Результати Melodi Grand Prix

Переможця Dansk Melodi Grand Prix 2026 визначили у два етапи голосування. Після виступів восьми учасників журі та глядачі (через застосунок і SMS протягом тижня та під час шоу) обрали трьох суперфіналістів – Søren Torpegaard Lund, Sissal і Ericka Jane. У суперфіналі голосування було обнуленеобнулили, і за підсумками нового підрахунку саме Søren Torpegaard Lund здобув перемогу.

27-річний актор мюзиклів тріумфував у Arena Nord у Фредеріксгавні з піснею Før vi går hjem і тепер представить Данію на Євробаченні-2026 у Відні в травні. Після оголошення результатів новоспечений переможець не стримував емоцій, танцюючи й стрибаючи від радості.

У фіналі він і за журі, і за глядачами був першим. Натомість неочікувано минулорічна учасниця Євробачення від Данії Sissal отримала найменшу з трьох суперфіналістів кількість балів від глядачів, посівши третє підсумкове місце.

Виступ представника Данії на Євробаченні-2026: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

Søren – представник нової хвилі данської поп-сцени, який поступово отримав репутацію артиста з теплим, «людським» звучанням і чіткою національною ідентичністю. На відміну від багатьох виконавців, що одразу орієнтуються на англомовний ринок, він свідомо робить ставку на данську мову – і саме це стало його творчою візитівкою. У його музиці поєднуються гітарна щирість скандинавського попу та легкий електронний продакшен, що робить пісні водночас радійними й атмосферними.

У його текстах часто йдеться про молодість, нічні міста, дружбу й ностальгію за безтурботними моментами. Його образ – не епатажний шоумен, а радше «свій хлопець», який виходить на сцену без надмірного пафосу, але з чітким емоційним посилом. Саме така природність і приваблює частину аудиторії, яка втомилася від однотипних поп-хітів.

Нагадаємо, що Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою») представлять Естонію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Попри те, що Vanilla Ninja є популярними в Естонії, дуже багато слухачів негативно оцінили їхню заявку вже після перемоги.

До слова, Eva Marija з піснею Mother Nature («Мати Природа») представить Люксембург на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Вона перемогла і в професійного журі, набравши 94 бали, і здобула понад 53% від усіх голосів глядачів.