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    Здоровье не позволяет. Олег Винник отменил два ближайших концерта

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    Олег Винник - Здоровье не позволяет. Олег Винник отменил два ближайших концерта
    Олег Винник
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Артист заявил, что не может выйти на сцену

    Поп-идол украинского шоу-бизнеса Олег Винник в своем Инстаграме сообщил, что отменил два концерта во Дворце «Украина», которые были запланированы на 24 и 25 ноября, сославшись на состояние здоровья.

    В публикации отмечается, что выступления артиста состоятся весной 2022 года.

    «Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарен за вашу безграничную любовь», – написал артист.

    instagram.com/olegg.vynnyk/
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Винник не уточнил, что стало причиной проблем со здоровьем.

    Ранее Олег Винник продемонстрировал телеведущей свою кровать.

    По словам артиста, чтобы путешествовать с комфортом, автомобиль полностью разбирали и делали под требования Винника. Теперь автомобиль оборудован по последнему слову техники: современная подсветка, караоке и, самое главное, чрезвычайно удобная кровать с подогревом, чтобы между концертами Олег Винник мог выспаться.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Олег Винник новости
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    Здоровье не позволяет. Олег Винник отменил два ближайших концерта