Здоровье не позволяет. Олег Винник отменил два ближайших концерта

Артист заявил, что не может выйти на сцену

Поп-идол украинского шоу-бизнеса Олег Винник в своем Инстаграме сообщил, что отменил два концерта во Дворце «Украина», которые были запланированы на 24 и 25 ноября, сославшись на состояние здоровья.

В публикации отмечается, что выступления артиста состоятся весной 2022 года.

«Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарен за вашу безграничную любовь», – написал артист.

instagram.com/olegg.vynnyk/

Винник не уточнил, что стало причиной проблем со здоровьем.

Ранее Олег Винник продемонстрировал телеведущей свою кровать.

По словам артиста, чтобы путешествовать с комфортом, автомобиль полностью разбирали и делали под требования Винника. Теперь автомобиль оборудован по последнему слову техники: современная подсветка, караоке и, самое главное, чрезвычайно удобная кровать с подогревом, чтобы между концертами Олег Винник мог выспаться.