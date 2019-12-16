Зеленский посетил концерт «Квартала 95», где ему спели песню о посадках (видео)
Владимир Зеленский в воскресенье вечером решил развлечься на концерте студии «Квартал 95»
Кварталовцы пели песню о посадке с таким текстом: «Весна прошла, посадок нет, а зимой - зимой сажать не принято?»
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье посетил концерт студии «Квартал 95», частью коллектива которой он был до того, как был избран главой государства.
Соответствующее видео опубликовал очевидец Дмитрий Кучер на своей странице в Facebook.
Еще одно видео с концерта опубликовала в Instagram пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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На нем кварталовцы поют песню о посадке с таким текстом: «Весна прошла, посадок нет, а зимой - зимой сажать не принято?».