Зеленский посетил концерт «Квартала 95», где ему спели песню о посадках (видео)



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Владимир Зеленский в воскресенье вечером решил развлечься на концерте студии «Квартал 95»

Кварталовцы пели песню о посадке с таким текстом: «Весна прошла, посадок нет, а зимой - зимой сажать не принято?»

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье посетил концерт студии «Квартал 95», частью коллектива которой он был до того, как был избран главой государства.

Соответствующее видео опубликовал очевидец Дмитрий Кучер на своей странице в Facebook.

Еще одно видео с концерта опубликовала в Instagram пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST

На нем кварталовцы поют песню о посадке с таким текстом: «Весна прошла, посадок нет, а зимой - зимой сажать не принято?».