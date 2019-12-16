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    Шоу-биз

    Зеленский посетил концерт «Квартала 95», где ему спели песню о посадках (видео)

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    <p>Владимир Зеленский в воскресенье вечером решил развлечься на концерте студии &laquo;Квартал 95&raquo;</p> <div></div> - Зеленский посетил концерт «Квартала 95», где ему спели песню о посадках (видео)

    Владимир Зеленский в воскресенье вечером решил развлечься на концерте студии «Квартал 95»

    Кварталовцы пели песню о посадке с таким текстом: «Весна прошла, посадок нет, а зимой - зимой сажать не принято?»

    Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье посетил концерт студии «Квартал 95», частью коллектива которой он был до того, как был избран главой государства.

    Соответствующее видео опубликовал очевидец Дмитрий Кучер на своей странице в Facebook.

    Еще одно видео с концерта опубликовала в Instagram пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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    Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

    На нем кварталовцы поют песню о посадке с таким текстом: «Весна прошла, посадок нет, а зимой - зимой сажать не принято?».

     

    Владимир Зеленский «Квартал 95» новости Юлия Мендель
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