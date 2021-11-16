Ждала полтора часа врачей. Олимпийская чемпионка Ризатдинова вспомнила, как рожала сына

Знаменитость родила сына в 2017 году

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала, как прошли ее роды.

Знаменитость говорит, что очень хотела, чтобы у нее родилась девочка. Поэтому, когда она узнала, что беременна мальчиком, она растерялась. Кроме того, звезда очень волновалась, сообщает «ТСН».

«Всю беременность я пыталась подготовить себя к этому: читала книги о материнстве, посмотрела много лекций. Но это не помогало мне настроиться. Тогда я поняла – нужно просто довериться природе, слушать только свой внутренний голос», – поделилась спортсменка.

Анна вспоминает, что она должна была родить 1 ноября 2017 года, впрочем, мальчик появился на свет 12.

«Мы с родителями гуляли по парку в Барселоне, как внезапно я почувствовала, что отошли воды. Мы сразу поехали в больницу. Это был выходной день и, как назло, полная сиеста. Нам пришлось ждать врачей еще полтора часа», – вспоминает знаменитость.

Впрочем, Анна уверяет, что роды были легкими и безболезненными.

«Это навсегда останется в моей памяти! Я его дождалась, услышала этот голосок и поняла: мой любимый человечек рядом!» – добавила звезда.

Ранее Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом.

«Мне обидно, что пресса связывает меня с миллиардером Онищенко. Я всего достигла сама. Я считаю, неуместным связывать. Александр - отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готов сидеть дома, гладить, готовить. Я благодарю проекту, который помог мне начать жизнь с чистого листа», - прокомментировала Анна.