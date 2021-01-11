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    Шоу-биз

    Жена Дзидзьо поделилась пикантными видео с отдыха в Доминикане

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    Певица Slavia - Жена Дзидзьо поделилась пикантными видео с отдыха в Доминикане
    Певица Slavia
    instagram.com/slavia_official/

    Певица отдыхает в Доминикане

    Жена украинского музыканта Дзидзьо, певица Slavia пока отдыхает в Доминикане, откуда радует своих поклонников пикантиним контентом. В своем Инстаграме артистка опубликовала видео, в которых показала свой отдых на пляже.

    В роликах Slavia  в желтом бикини эротично позировала на берегу Карибского моря, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

    «Я доверяю жизни. Я в потоке жизни», - подписала певица видео.

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    Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

    Поклонники оценили видео звезды, отметив красоту природы вокруг и самой певицы.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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