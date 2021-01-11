Жена Дзидзьо поделилась пикантными видео с отдыха в Доминикане

Певица отдыхает в Доминикане

Жена украинского музыканта Дзидзьо, певица Slavia пока отдыхает в Доминикане, откуда радует своих поклонников пикантиним контентом. В своем Инстаграме артистка опубликовала видео, в которых показала свой отдых на пляже.

В роликах Slavia в желтом бикини эротично позировала на берегу Карибского моря, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

«Я доверяю жизни. Я в потоке жизни», - подписала певица видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Поклонники оценили видео звезды, отметив красоту природы вокруг и самой певицы.

Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.