Жена футболиста киевского «Динамо» станцевала зажигательный тверк вниз головой



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Ирина Морозюк

Ирина Морозюк порадовала сеть горячим видео

Жена футболиста киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина записала на видео, как танцует тверк. Только вот неизвестно, почему избранница защитника «Динамо» решила исполнить его вниз головой. Видео опубликовал Telegram-канал «Динамо Киев».

Накануне Ирина Морозюк запостила фото в своем Инстаграме, на которых девушка позирует в нижнем белье.

Компанию в фотосессии ей составили накаченные модели-парни.

По всей видимости, снимки были приурочены к выходу новой коллекции MRZ Design – бренда одежды супруги футболиста.

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