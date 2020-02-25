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    Шоу-биз

    Жена Робби Уильямса сняла певца с новорожденным на руках: трогательное видео

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    <p>Малыша Бо паре родила также суррогатная мать</p> <div></div> - Жена Робби Уильямса сняла певца с новорожденным на руках: трогательное видео

    Малыша Бо паре родила также суррогатная мать

    instagram.com/aydafieldwilliams/

    Четвертый ребенок появился у супругов в День всех влюбленных

    46-летний Робби Уильямс и его 40-летняя жена Айда Филд воспитывают четырех детей: 7-летнюю Теодору, 5-летнего Чарлтона, годовалую Коллет и новорожденного малыша Бо. Музыкант умиляет возлюбленную, проявляя отцовские чувства.

    Американская актриса «поймала» мужа дома за трогательным занятием. Робби сидел на стуле, держа на руках Бо, укутанного в одеяльце. Певец с любовью смотрел на ребенка и слегка покачивал его, чтобы тот сладко уснул. Заметив, что жена снимает его, музыкант улыбнулся и задорно подмигнул ей.

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    Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

    «Прекрасный момент отца и сына», - подписала ролик Филд, поставив эмоджи в виде голубого сердца.

    В комментариях пользователи умилились тому, как отвязный рокер превратился в заботливого отца-домоседа. Фанаты отметили, что Робби идет такое амплуа, и попросили Айду выкладывать больше подобных семейных моментов с певцом.

    «Какое чудесное видео! Смотрю и улыбаюсь», «Робби - прекрасный папа», «Лучшее, что я увидела за день», «Такой Робби мне нравится даже больше!», «Ох, как это мило!!!», «Вот так рокеры становятся милыми отцами. Супер!» — написали фолловеры.

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