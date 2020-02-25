Жена Робби Уильямса сняла певца с новорожденным на руках: трогательное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Малыша Бо паре родила также суррогатная мать instagram.com/aydafieldwilliams/

Четвертый ребенок появился у супругов в День всех влюбленных

46-летний Робби Уильямс и его 40-летняя жена Айда Филд воспитывают четырех детей: 7-летнюю Теодору, 5-летнего Чарлтона, годовалую Коллет и новорожденного малыша Бо. Музыкант умиляет возлюбленную, проявляя отцовские чувства.

Американская актриса «поймала» мужа дома за трогательным занятием. Робби сидел на стуле, держа на руках Бо, укутанного в одеяльце. Певец с любовью смотрел на ребенка и слегка покачивал его, чтобы тот сладко уснул. Заметив, что жена снимает его, музыкант улыбнулся и задорно подмигнул ей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) 24 Фев 2020 в 5:03 PST

«Прекрасный момент отца и сына», - подписала ролик Филд, поставив эмоджи в виде голубого сердца.

В комментариях пользователи умилились тому, как отвязный рокер превратился в заботливого отца-домоседа. Фанаты отметили, что Робби идет такое амплуа, и попросили Айду выкладывать больше подобных семейных моментов с певцом.

«Какое чудесное видео! Смотрю и улыбаюсь», «Робби - прекрасный папа», «Лучшее, что я увидела за день», «Такой Робби мне нравится даже больше!», «Ох, как это мило!!!», «Вот так рокеры становятся милыми отцами. Супер!» — написали фолловеры.