Жизнь на стройке и серьезные операции. Солистка Go_A шокировала рассказами о своем детстве

У Екатерины Павленко было непростое детство

Фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко шокировала рассказом о своем детстве. В документальном проекте «Суспільного» певица честно призналась, что когда была маленькой, часто болела. Екатерина считает, что так было из-за того, что она часто мерзла в детстве. А так произошло, потому что артистке с мамой негде было жить.

«Когда мне было 6 лет, умер мой дедушка. Он держал нашу семью в кулаке и казалось, что у нас все идеально, все друг друга уважают. Когда умер дедушка, у нас начался раздел имущества и так получилось, что всем всего хватило, а моей маме — нет. Дед просто сказал: «Тебе дом этот, тебе - этот, а Свете построите дом и машину я ей оставляю». Через два года там было строительство, стены, через которые ветер гулял. Окна, забитые пленкой. Но дядя решил, что это его дом, дед же сказал, и он сказал: «Выметайтесь отсюда». И мы с мамой ушли из дома. Он нас выгнал. Помню, это была зима, ночь, мы шли по полю, было по колено снега», — откровенно поделилась Екатерина.

Так как в детстве Екатерине с мамой зимой приходилось жить на стройке, девочка часто болела. У Павленко даже были две серьезные операции, после одной из которых она чуть не умерла.

«В какой-то момент я почувствовала, что со мной что-то не то, я потеряла сознание и почувствовала, что у меня во рту какой-то привкус странный. Я попала в реанимацию. Выяснилось, что у меня какая-то опухоль, что-то случилось с бронхами, какой-то сосуд лопнул и началось кровотечение. Мне экстренно сделали операцию, но не пришили бронх и пошел процесс необратимый», — вспомнила артистка.

К счастью, Екатерину спас врач, к которому ее направили из родного Нежина в Киев. Он бесплатно сделал Павленко операцию.

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