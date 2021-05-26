Известная украинская певица беременна первенцем (фото)

Радостную новость артистка подтвердила лично

Украинская певица MamaRika и ее муж, продюсер Сергей Середа, ожидают первенца. Радостной вестью исполнительница поделилась с поклонниками лично. На странице в Инстаграме артистка разместила снимок, на котором позирует с большим округлым животиком и в платье пудрового цвета. Возлюбленный MamaRika нежно ее обнимает.

«Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой», — коротко прокомментировала фотографию певица.

instagram.com/mamarika_official/

Поклонники сразу бросились поздравлять звезду с такой радостной новостью:

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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