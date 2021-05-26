Известная украинская певица беременна первенцем (фото)
Радостную новость артистка подтвердила лично
Украинская певица MamaRika и ее муж, продюсер Сергей Середа, ожидают первенца. Радостной вестью исполнительница поделилась с поклонниками лично. На странице в Инстаграме артистка разместила снимок, на котором позирует с большим округлым животиком и в платье пудрового цвета. Возлюбленный MamaRika нежно ее обнимает.
«Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой», — коротко прокомментировала фотографию певица.
Поклонники сразу бросились поздравлять звезду с такой радостной новостью:
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