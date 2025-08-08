Зірка «Венздей» обрала сукню для прем'єри серіалу від українського бренду

Другий сезон «Венздей» вийде на Netflix у двох частинах

Американська актриса Емма Маєрс, яка зіграла одну з головних героїнь у серіалі «Венздей» Енід Сінклер, з'явилася на прем'єрі другого сезону проєкту у Нью-Йорку у сукні від українського дизайнера Anna October, передає «Главком».

Артистка приміряла чорно-біле вбрання Terrin з косим кроєм, глибоким вирізом та бретелями на зав'язках із колекції Весна/Літо 2025. На сайті бренду зазначено, що ціна такої сукні складає 36 247 гривень.

Український бренд жіночого одягу Anna October було засновано у 2010 році Анною Октобр.

Емма Маєрс з'явилася на прем'єрі другого сезону в сукні від українського дизайнера Anna October

Другий сезон «Венздей» вийде на Netflix у двох частинах: перші чотири епізоди вже доступні для перегляду з 6 серпня, а чотири – покажуть 3 вересня.

Стало відомо, що популярна американська співачка Леді Гага запише пісню Dead Dance для другого сезону серіалу «Венздей» від Netflix.

Очікується, що прем’єра композиції та кліпу відбудеться вже наступного місяця. Примітно, що співачка з'явиться у другому сезоні серіалу, перші серії якого вийшли вже 6 серпня. Гага зіграє легендарну вчительку Невермор Розалін Ротвуд.