З'явилося нове відео з Ліною Костенко. Поетеса розповіла про друзів

Ліна Костенко згадала своє знайомство з поетом Іваном Малковичем

У мережі з'явилося нове відео з видатною українською поетесою Ліною Костенко, якій 19 березня виповнилося 96 років. Письменниця на дні народженні розповіла про дружбу зі своїми гостями та поділилася думками про свято. Це відео та спільні фото з поетесою опублікувала українська рестораторка Марія Дідковська. Про це пише «Главком» із посиланням на допис.

На своєму дні народженні Ліна Костенко розповіла, як вона рада тому, що на її святі зібралися близькі люди: «Немає іншої кращої нагоди зустрітися з людьми, як день народження. Бо по телефону, повідомлення, це ж не те. А щоб так разом зустрілися люди, яких ти любиш, поважаєш, які увійшли у твоє життя. Бо тут кожна людина увійшла в моє життя. Вони часом самі не знають, як вони увійшли в життя».

Письменниця пригадала своє знайомство з українським поетом та власником видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га. Іваном Малковичем. «Іван Малкович, якого я знаю з 19 років... Він вже був в Києві, був молодим поетом. Я почула його перший вірш і полюбила одразу», – сказала Ліна Костенко.

Марія Дідковська привітала Ліну Костенко з днем народження фото: Mariia Didkovska/Facebook

Також письменниця розповіла про свою дружбу з рестораторкою Марією Дідковською. Підприємиця була однією з гостей поетеси на дні її народження.

«І до Марії, яку я знаю з минулого року, всього лише. Тож відкриття, розумієте? Тому що це донечка вчительки. Притому це людина, яка і в музиці розбирається, і в поезії... Причому це ресторан Citronelle. З нею поговорить приємно. Та хай будуть такі українці надалі. І її діти, і синочки, а її донечка. Я її благословила. Я вкладала душу. Благословила на славу її, на щастя, на здоров'я, на таке майбутнє, щоб воно було найдостойніше. Жаль, що я вже не побачу її доросленькою. Але я так сподіваюся, що, в ній відкриється дар. І вона буде писати вірші», – розповіла поетеса.

Рестораторка Марієя Дідковська відвідала Ліну Костенко в день її народження фото: Mariia Didkovska/Facebook

Ці слова Ліни Костенко записала на відео Марія Дідковська. Жінка теж розповіла про свою дружбу з Ліною Костенко, якою вона пишається.

«Знаю одне – є одне відео, яке вже стало частиною найсуттєвішого спадку моїх дітей, особливо Віри. І є одна дружба – якою я пишатимусь на покоління вперед. Як і є одна людина, яка є фундаментом нашої нації. Щаслива знати про неї, жити з нею в один час, бути поруч та мати можливість зробити стільки разом на майбутнє!» – написала Марія Дідковська.

Нагадаємо, 19 березня, свій день народження відзначала видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 96 років. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів, відвідуючи судові процеси над тими, кого звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді».

Також повідомлялося, посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ записав відео до дня народження поетеси, якій 19 березня виповнилося 96 років. Залужний поділився у своєму Telegram-каналі відео, де зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур». Посол показався у кадрі в діловому костюмі та прочитав на камеру рядки з творчості видатної поетеси.

Як повідомляв «Главком», Ліна Василівна та її донька Оксана Пахльовська радо приймали гостей, серед яких друзі і знайомі, політики та відомі митці. Депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник та народний депутат Микола Княжицький, які відвідали Ліну Василівну, на своїх сторінках у мережі Facebook показали, наскільки багато людей хотіли особисто привітати живу Легенду. За столом, окрім них, можна побачити колишнього міністра культури Євгена Нищука, фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, Народну артистку України Аду Роговцеву, письменника, поета та музиканта Сергія Жадана, головну редакторку газети «День» Ларису Івшину, директора видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича та інших відомих українців.