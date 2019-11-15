Злата Огневич, Фагот и Евгений Хмара станут специальными гостями варьете «Рояль»



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Новое шоу удачно соединило в себе живой вокал, танцевальную экспрессию и красивую театральную постановку

Варьете «Рояль» стартовало в Киеве этой осенью

В ближайших шоу, которые состоятся в столичном Caribbean Club Concert Hall, выступят популярная певица Злата Огневич, лидер группы ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

«В каждой женщине живет Богиня, и это ощущение делает нас уникальными и неповторимыми. Я хочу поделиться этим ощущением с гостями шоу «Рояль», - говорит Злата Огневич.

«Приятно, что наша идея интересна музыкантам и они с радостью соглашаются принять участие в варьете. Такие выступления - это уникальная возможность услышать оригинальные аранжировки песен популярных исполнителей, которые прозвучат только один раз на шоу «Рояль». Приглашаем каждого услышать и увидеть это своими глазами!», - рассказывает Анастасия Ваганова, арт-директор Caribbean Club Concert Hall.