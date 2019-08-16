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    Шоу-биз

    Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии

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    <p>Сэльма Блэр</p> <p>Фото: imdb</p> - Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии

    Сэльма Блэр

    Фото: imdb

    Сэльма воспитывает 8-летнего сына Артура

    Голливудская актриса Сэльма Блэр, известная по фильмам «Жестокие игры» и «Хэллбой», уже год борется с серьезной болезнью – рассеянным склерозом. В Instagram Сэльма делится с подписчиками всеми этапами лечения и показывает, как меняется ее внешность и самочувствие после курсов химиотерапии.

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    Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии
    Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии
    Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии
    Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии
    Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии
    Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии
    instagram.com/selmablair/

    Недавно 47-летняя актриса встревожила поклонников очередной фотографией и подписью: «После химиотерапии и преднизолона не могу сфокусировать взгляд, начинается паника. Так будет всегда? Как работать и писать, когда ничего не видно и так больно?».

    Но сдаваться она не намерена: Сэльма воспитывает 8-летнего сына Артура и признается, что именно его любовь и бесконечная поддержка близких дает ей силы бороться со страшным недугом.

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    актриса
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