Звезда «Хэллбоя» Сэльма Блэр поделилась своими фотографиями после химиотерапии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сэльма Блэр Фото: imdb

Сэльма воспитывает 8-летнего сына Артура

Голливудская актриса Сэльма Блэр, известная по фильмам «Жестокие игры» и «Хэллбой», уже год борется с серьезной болезнью – рассеянным склерозом. В Instagram Сэльма делится с подписчиками всеми этапами лечения и показывает, как меняется ее внешность и самочувствие после курсов химиотерапии.

Недавно 47-летняя актриса встревожила поклонников очередной фотографией и подписью: «После химиотерапии и преднизолона не могу сфокусировать взгляд, начинается паника. Так будет всегда? Как работать и писать, когда ничего не видно и так больно?».

Но сдаваться она не намерена: Сэльма воспитывает 8-летнего сына Артура и признается, что именно его любовь и бесконечная поддержка близких дает ей силы бороться со страшным недугом.