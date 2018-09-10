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    Шоу-биз

    Похудела и помолодела: Джулия Робертс поразила поклонников внешним видом на кинофестивале

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    Джулия Робертс - Похудела и помолодела: Джулия Робертс поразила поклонников внешним видом на кинофестивале
    Джулия Робертс

    Венецианский кинофестиваль подошел к концу, и звезды кино переместились из Италии в Канаду

    В Торонто на TIFF-2018 прилетели звезды всех величин, включая Пенелопу Крус, Хавьера Бардема, Сальму Хайек, Оливию Уайлд и других.

    Особое внимание к себе привлекла 50-летняя Джулия Робертс. Сначала актриса появилась на премьере сериала «Возвращение домой». Для выхода к фотографам звезда выбрала черно-белый костюм из осенней коллекции Givenchy Haute Couture, а также изменила цвет волос.

    Поклонники актрисы уже тогда отметили, что она выглядит заметно помолодевшей.

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    Похудела и помолодела: Джулия Робертс поразила поклонников внешним видом на кинофестивале
    Похудела и помолодела: Джулия Робертс поразила поклонников внешним видом на кинофестивале
    Похудела и помолодела: Джулия Робертс поразила поклонников внешним видом на кинофестивале

    Но настоящий фурор Джулия произвела, появившись на показе картины «Вернуть Бена», в котором снялась. Для выхода знаменитость выбрала прямое черное платье в пол. Модель с длинными рукавами выгодно подчеркнуло фигуру актрисы, и поклонники заметили, что она экстремально похудела.

    Джерело: graziamagazine.ru

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