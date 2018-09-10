  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Гости юбилейного шоу Ralph Lauren: стильные наряды звезд

    • Розсилка
    Томми Хилфигер - Гости юбилейного шоу Ralph Lauren: стильные наряды звезд
    Томми Хилфигер

    Ralph Lauren, один из самых известных американских брендов, отпраздновал 50-летие в рамках Недели моды в Нью-Йорке

    На Неделе моды в Нью-Йорке прошло одно из главных шоу - в честь 50-летия в Центральном Парке юбилейную коллекцию показал дизайнер Ральф Лорен.

    Состоялось масштабное шоу на террасе в Центральном Парке, а сама коллекция стала посвящением тому самому американскому духу и стилю, который помог Ральфу Лорену завоевать мир в далеком 1968 году. 

    Начал Лорен со своей любимой темы - эстетики Дикого Запада. Сегодня ее используют многие дизайнеры - от Рафа Симонса до Марии Грации Кьюри, но кому как ни владельцу ранчо в Колорадо знать и чувствовать ее досконально.

    Пестрые кардиганы, напоминающие индейские пончо, рубахи в клетку, свитеры грубой вязки, рабочие джинсовые комбинезоны, много замши и акцент на верхней одежде - это была основа коллекции, к которой Лорен добавил немного праздничности. Для этого дизайнер использовал сложные фактуры вроде бархата и пайеток, а также длину макси.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Оливия Палермо
    Мария Шарапова
    Диана фон Фюрстенберг
    Рози Хантингтон-Уайтли
    Кьяра Ферраньи
    Поппи Делевинь
    Ансель Эльгорт
    Блейк Лайвли
    Тейлор Хилл
    Лили Элдридж
    Канье Уэст
    Шэрил Кроу
    Томми и Ди Хилфигер
    Иман
    Энн Хэтэуэй
    Роберт Де Ниро
    Том Хиддлстон
    Джессика Честейн

    Поддержать классика американской моды пришли его давние друзья и верные клиентки, среди которых были актрисы Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли - в идеальных смокингах, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Поппи Делевинь - в белоснежных платьях в пол, а также коллеги по дизайнерскому цеху - Томми Хилфигер и Диана фон Фюрстенберг.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    знаменитости мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ