Гости юбилейного шоу Ralph Lauren: стильные наряды звезд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Томми Хилфигер

Ralph Lauren, один из самых известных американских брендов, отпраздновал 50-летие в рамках Недели моды в Нью-Йорке

На Неделе моды в Нью-Йорке прошло одно из главных шоу - в честь 50-летия в Центральном Парке юбилейную коллекцию показал дизайнер Ральф Лорен.

Состоялось масштабное шоу на террасе в Центральном Парке, а сама коллекция стала посвящением тому самому американскому духу и стилю, который помог Ральфу Лорену завоевать мир в далеком 1968 году.

Начал Лорен со своей любимой темы - эстетики Дикого Запада. Сегодня ее используют многие дизайнеры - от Рафа Симонса до Марии Грации Кьюри, но кому как ни владельцу ранчо в Колорадо знать и чувствовать ее досконально.

Пестрые кардиганы, напоминающие индейские пончо, рубахи в клетку, свитеры грубой вязки, рабочие джинсовые комбинезоны, много замши и акцент на верхней одежде - это была основа коллекции, к которой Лорен добавил немного праздничности. Для этого дизайнер использовал сложные фактуры вроде бархата и пайеток, а также длину макси.

Поддержать классика американской моды пришли его давние друзья и верные клиентки, среди которых были актрисы Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли - в идеальных смокингах, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Поппи Делевинь - в белоснежных платьях в пол, а также коллеги по дизайнерскому цеху - Томми Хилфигер и Диана фон Фюрстенберг.

Джерело: vogue.ua