Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье



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Гвинет Пэлтроу

Необычные лоты появились на портале Goop

Голливудскую актрису, обладательницу премии «Оскар», в последнее время нечасто можно увидеть в новых фильмах. Зато свой портал Goop, представляющий собой еженедельный блог со статьями о своих увлечениях и советами, она пытается продвигать и в прессе, и на телевидении, посещая различные ток-шоу. Кстати, эта интернет-площадка работает уже 11 лет.

Недавно сайт привлек внимание необычным лотом, выставленным там на продажу. Это нижнее белье, выполненное в стиле БДСМ. Оно выполнено из бежевой кожи и украшено металлическими деталями. Все желающие могут приобрести комплект за 630 долларов.

Фото: Daily Mail

Для полноты создаваемого образа потенциальным покупательницам могут предложить и плеть за 240 долларов, пишет Daily Mail.