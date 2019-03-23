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    Шоу-биз

    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье

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    Гвинет Пэлтроу - Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Гвинет Пэлтроу

    Необычные лоты появились на портале Goop

    Голливудскую актрису, обладательницу премии «Оскар», в последнее время нечасто можно увидеть в новых фильмах. Зато свой портал Goop, представляющий собой еженедельный блог со статьями о своих увлечениях и советами, она пытается продвигать и в прессе, и на телевидении, посещая различные ток-шоу. Кстати, эта интернет-площадка работает уже 11 лет.

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    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье
    Звезда Marvel начала продавать бдсм-белье

    Недавно сайт привлек внимание необычным лотом, выставленным там на продажу. Это нижнее белье, выполненное в стиле БДСМ. Оно выполнено из бежевой кожи и украшено металлическими деталями. Все желающие могут приобрести комплект за 630 долларов.

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    Фото: Daily Mail

    Для полноты создаваемого образа потенциальным покупательницам могут предложить и плеть за 240 долларов, пишет Daily Mail.

     

    знаменитости кино шоу-бизнес
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