  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Звезда «Очень странных дел» сыграет в экранизации «Щегла»

    Финн Вулфард, известный по роли Майка Уиллера из сериала «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу экранизации бестселлера Донны Тартт «Щегол»
    В центре сюжета окажется история Тео Деккера, 13-летнего мальчика из Нью-Йорка, чья мама погибает от взрыва в музее искусств. Последующие события кардинально меняют жизнь героя, превращая ее в запутанную и мрачную. Финн Вулфард сыграет юного Бориса, лучшего друга Тео, с которым тот еще подростком проводил время за выпивкой и наркотиками. Роль
    • Сьогодні, 13:08
    • Розсилка

    Финн Вулфард, известный по роли Майка Уиллера из сериала «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу экранизации бестселлера Донны Тартт «Щегол»

    В центре сюжета окажется история Тео Деккера, 13-летнего мальчика из Нью-Йорка, чья мама погибает от взрыва в музее искусств. Последующие события кардинально меняют жизнь героя, превращая ее в запутанную и мрачную.

    Финн Вулфард сыграет юного Бориса, лучшего друга Тео, с которым тот еще подростком проводил время за выпивкой и наркотиками. Роль взрослого Бориса исполнит Айнарин Барнад («Дюнкерк»).

    Напомним, что роль Тео отдана 23-летнему Энселу Эльгорту («Малыш на драйве»), его отца сыграет Люк Уилсон («Поезд на Юму»), опекуна Тео Хобби – Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»), его невесту Кэтти Барбур - Уилла Фицджералд («Готтэм»).

    Мировая премьера «Щегла» состоится 11 октября 2019 года. 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ