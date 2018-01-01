Звезда «Очень странных дел» сыграет в экранизации «Щегла»

Финн Вулфард, известный по роли Майка Уиллера из сериала «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу экранизации бестселлера Донны Тартт «Щегол»

В центре сюжета окажется история Тео Деккера, 13-летнего мальчика из Нью-Йорка, чья мама погибает от взрыва в музее искусств. Последующие события кардинально меняют жизнь героя, превращая ее в запутанную и мрачную. Финн Вулфард сыграет юного Бориса, лучшего друга Тео, с которым тот еще подростком проводил время за выпивкой и наркотиками. Роль



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Финн Вулфард, известный по роли Майка Уиллера из сериала «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу экранизации бестселлера Донны Тартт «Щегол»

В центре сюжета окажется история Тео Деккера, 13-летнего мальчика из Нью-Йорка, чья мама погибает от взрыва в музее искусств. Последующие события кардинально меняют жизнь героя, превращая ее в запутанную и мрачную.

Финн Вулфард сыграет юного Бориса, лучшего друга Тео, с которым тот еще подростком проводил время за выпивкой и наркотиками. Роль взрослого Бориса исполнит Айнарин Барнад («Дюнкерк»).

Напомним, что роль Тео отдана 23-летнему Энселу Эльгорту («Малыш на драйве»), его отца сыграет Люк Уилсон («Поезд на Юму»), опекуна Тео Хобби – Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»), его невесту Кэтти Барбур - Уилла Фицджералд («Готтэм»).

Мировая премьера «Щегла» состоится 11 октября 2019 года.

Джерело: Киноафиша