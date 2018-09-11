Звезда сериала «Игра престолов» станет новым Гарри Поттером?



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screenrant.com

Не Рэдклиффом единым

Кто бы мог подумать, что Кит Харрингтон окажется преданным поттероманом, и заявит о желании сыграть Гарри Поттера на экране. Об этом он объявил во время кинофестиваля в Торонто, на презентации фильма Хавьера Долана «Смерть и жизнь Джона Донована», в котором Кит сыграл главную роль.

Несмотря на то, что последний фильм о Гарри Поттере вышел в прокат в 2011 году, Харрингтон имеет неплохие шансы стать новым Мальчиком-Который-Выжил. Новая франшиза Warner Bros. и Джоан Роулинг, серия спин-офф под названием «Фантастические звери» предполагает подобное развитие событий.

Харрингтон свой ход сделал, слово за продюсерами.