Звезда сериала «Коли ми вдома» рассказала о пластических операциях



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Кадр из сериала «Коли ми вдома»

Саркастичную и веселую героиню Настю играет одна из самых ярких актрис украинского кино - Екатерина Кистень

Украинская актриса Екатерина Кистень рассказала Scotch, как ей удается сохранить такую прекрасную физическую форму и как она относится к пластической хирургии, которую так любят многие звезды.

«Я прекрасно отношусь к декоративным изменениям внешности и категорически против операционного вмешательства. Мне не нравится делать то, что невозможно изменить. Мне нужно иметь шанс вернуть все назад. Природа же не дура. Она правильно распределяет все вогнутости и выпуклости. И если ты что-то меняешь в себе, то какие-то паззлы в твоей жизни потом могут не сложиться. Вся симметрия или асимметрия в человеке для чего-то же дана природой. Есть артикуляционная гимнастика, которой можно заменить хирургические вмешательства. Почему-то все считают, что мышцы тела нужно тренировать, а лица – нет. Ведь нужно шевелить не только конечностями, но и эмоциями. А хирургия – это страшно. Сейчас я против и надеюсь, меня это не постигнет в жизни. Хотя я понимаю, что разные ситуации бывают», - рассказала Катя.

Также актриса не скрывает, что не всегда у нее была идеальная фигура.

«Пока танцевала в течение 12 лет, все время была в тонусе, поэтому оставалась худенькой. Бросила танцы – поправилась. Довольно долго я была как гармошка: то растягивалась, то сжималась. Теперь наконец-то вошла в режим и не поправляюсь. Калории не считаю, но никогда не съем больше, чем мне, на мой взгляд, положено, - улыбается актриса. – Больше овощей и диетических продуктов, плотный завтрак и очень легкий ужин – вот и все. Ну, и регулярные тренировки – каждый день в спортзал хожу. Я люблю активный образ жизни. Отчасти именно поэтому не покупаю машину – чтобы не проводить много времени в сидячем положении».

Напомним, что новый сезон сериала «Коли ми вдома» выйдет в эфир 24 сентября.