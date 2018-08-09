Стало известно, кто сыграет подругу Бэтмена



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Руби Роуз

Руби Роуз присоединилась в звездному составу сериала «Бэтвумен», основанный на комиксах DC, пополнила звезда «Оранжевый-хит сезона» и «Три икса: Мировое господство»

Актриса Руби Роуз сыграет подругу Бэтмена по имени Кейт Кейн.

Стоит отметить, что главная героиня в исполнении Роуз станет первой открытой представительницей ЛГБТ среди супергероев. Сюжет нового шоу сконцентрируется на внутренних демонах самой Кейт, а также ее желании защитить Готэм от врагов.

Напомним, что впервые эта супергероиня появилась в комиксах еще в 1950-х, когда стала возлюбленной Брюса Уэйна. С 2006 года персонаж претерпел некоторые изменения, и Кейн стала лесбиянкой с еврейскими корнями. Руби Роуз, которая ее сыграет, сама является открытой представительницей нетрадиционной ориентации.

Сериал «Бэтвумен» будет транслироваться с декабря на телеканале CW, где также выходили сериалы по мотивам комиксов DC «Стрела» и «Флэш». Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/rubi-rouz-sygraet-betvumen/

Джерело: Киноафиша