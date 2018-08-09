Сара Джессика Паркер встала на защиту Синтии Никсон



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Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер поддерживает очень хорошие отношения с коллегой по цеху

Паркер выступила в защиту Синтии от нападок хейтеров.

Напомним, не так давно Синтия Никсон включилась в «гонку» за кресло губернатора Нью-Йорка – и, разумеется, сразу же навлекла на себя нападки многочисленных хейтеров. «Вы можете не соглашаться с ее политической программой, вы можете не голосовать за нее – но хотя бы остановитесь на секунду, прежде чем критиковать ее за то, что она решилась на этот шаг, – обращается Сара Джессика Паркер к критикам своей подруги. – Она знала, когда решилась на это, что это будет сложно, но все, кто ее знают, согласны, что она может принести этому городу пользу».

Похоже, Сару Джессику Паркер действительно напрягает шквал критики в адрес ее экс-коллеги, потому что актриса пожаловалась: «Даже женщины, которые называют себя развитыми и образованными, спрашивают меня, почему моя коллега-актриса баллотируется на пост губернатора».

Джерело: popcornnews