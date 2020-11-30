Звезда «Сумерек» сыграет принцессу Диану в новом фильме

Картина расскажет о том, как супруга принца Чарльза решила покинуть королевскую семью

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме, который будет называться «Спенсер». О своей предстоящей роли 30-летняя актриса рассказала в шоу Джимми Киммела.

Будущая картина, съемки которой начнутся в Лондоне в январе 2021 года, расскажет о том, как леди Диана Спенсер поняла, что ее брак с британским принцем Чарльзом подходит к концу во время ее последнего совместного празднования Рождества с королевской семьей. Сюжет ленты охватит три дня из жизни знаменитой женщины.

Стюарт призналась, что ей было семь, когда леди Диана погибла в Париже, и она совсем не помнит эту особу, но сочувствует ей, ведь принцесса была так молода.

«Это будет поэтическая фантазия о том, что могло быть, вместо того, чтобы давать зрителям новую информацию, — сказала Кристен. — У нас нет цели поразить, мы просто тоже ее любим».

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