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    Шоу-биз

    Звезда «Сумерек» сыграет принцессу Диану в новом фильме

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    Звезда &laquo;Сумерек&raquo; Кристен Стюарт - Звезда «Сумерек» сыграет принцессу Диану в новом фильме
    Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт

    Картина расскажет о том, как супруга принца Чарльза решила покинуть королевскую семью

    Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме, который будет называться «Спенсер». О своей предстоящей роли 30-летняя актриса рассказала в шоу Джимми Киммела.

    Будущая картина, съемки которой начнутся в Лондоне в январе 2021 года, расскажет о том, как леди Диана Спенсер поняла, что ее брак с британским принцем Чарльзом подходит к концу во время ее последнего совместного празднования Рождества с королевской семьей. Сюжет ленты охватит три дня из жизни знаменитой женщины.

    Стюарт призналась, что ей было семь, когда леди Диана погибла в Париже, и она совсем не помнит эту особу, но сочувствует ей, ведь принцесса была так молода.

    «Это будет поэтическая фантазия о том, что могло быть, вместо того, чтобы давать зрителям новую информацию, — сказала Кристен. — У нас нет цели поразить, мы просто тоже ее любим».

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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