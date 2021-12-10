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    Звезда «Сватов» пожаловалась на «четыре года препятствий на пути» сериала

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    Анна Кошмал снималась в нескольких сезонах&nbsp;&laquo;Сватов&raquo; - Звезда «Сватов» пожаловалась на «четыре года препятствий на пути» сериала
    Анна Кошмал снималась в нескольких сезонах «Сватов»
    Фото: instagram.com/smorkovkina

    Новый сезон «Сватов» покажут не только в Украине, но и в России

    Актриса Анна Кошмал, которая сыграла в «Сватах» Женю Ковалеву, внучку главных героев, разместила у себя в Инстаграм постер к седьмому сезону сериала и написала в комментарии к нему: «Четыре года понадобилось, чтобы доснять долгожданный сезон. Вы себе даже не представляете, какое количество препятствий было на нашем пути. И все-таки, прекрасные, трогательные, смешные и щемящие снрдцу девять серий с вашими любимыми героями уже готовы увидеть мир!»

    Анна Кошмал с постером фильма. Фото: открытые источники
    Анна Кошмал с постером фильма. Фото: открытые источники

    Напомним, что новый сезон «Сватов» покажут не только в Украине, но и в России. «Неужели дождались! Стала известна дата выхода седьмого сезона «Сватов!» – такими заголовкам сегодня российская пресса анонсировала выход свежего сезона сериала.

    «Наконец-то могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного седьмого сезона сериала «Сваты!» Уже 20 декабря на «1+1» премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube», – сообщил в своем блоге режиссер сериала Андрей Яковлев.

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    Теги: скандал Сериал Россия Квартал 95 шоу-бизнес
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    Звезда «Сватов» пожаловалась на «четыре года препятствий на пути» сериала