Звезда «Великолепного века» впервые показала лицо новорожденной дочери

Немецко-турецкая актриса перестала скрывать внешность второго ребенка

Звезда сериала «Великолепный век», 37-летняя актриса Мерьем Узерли, наслаждается материнством и семейной идиллией. Артистка воспитывает двоих детей. В начале января она подарила шестилетней Ларе сестру. Мерьем не стала долго держать интригу и сегодня обнародовала нежное фото крошки. В кадре впервые хорошо видно ее лицо.

Молодая мама показала снимок, на котором девочка позировала в прогулочной коляске. Узерли уточнила, что автор съемки – ее старшая сестра, певица Джанан Узерли. Новорожденная мирно спала, пока взрослые умилялись ею.

Исполнительница роли Хюррем, жены султана Сулеймана, рассекретила имя второй дочери. Ее назвали Лили Кои. «Добро пожаловать. Чистая любовь», — нежно указала знаменитость.

Поклонники поблагодарили кумира за откровенность. Они адресовали телезвезде и ее малышке много теплых пожеланий. «Какая милота нереальная», «Наша Хюррем вновь стала мамой, миллион поздравлений!», «Здоровье маленькой обаятельной девочке», «Красотка, в маму!», «Копия ваша растет, как и ее сестричка», «Какая она нежная, прелесть! Пусть растет умной и успешной, вам на радость!» — эмоционально откликнулись фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом.

Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.