Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алисса Милано

46-летняя кинозвезда разоткровенничалась о личном.

Американская актриса Алисса Милано рассказала, что в 1993 году ей пришлось дважды сделать нелегкий выбор. Карьера в шоу-бизнесе только начиналась, и беременность не входила в планы 20-летней старлетки.

Алисса призналась, что решение сделать аборты оставило глубокий след в ее душе, поскольку она выросла в верующей семье. Сейчас же, оглядываясь назад, Милано считает, что поступила правильно.

Телезвезда призналась, что в тот период переживала первую любовь, но не теряла голову. Она использовала контрацептивы, которые подвели. Актриса уточнила, что также принимала медикаменты, которые могли спровоцировать развитие дефектов у плода.

«Я не была готова стать матерью. Я решила сделать аборт. Я выбрала. Это был мой выбор. И это был абсолютно правильный выбор для меня. Это был нелегкий выбор… Через несколько месяцев я узнала, что снова беременна. И я вновь приняла правильное решение прекратить беременность. Это было не то, чего я хотела, но это было то, что мне было нужно, – как и большинство медицинских услуг», – цитирует артистку Daily Mail.

Читайте также: Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике