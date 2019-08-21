Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
46-летняя кинозвезда разоткровенничалась о личном.
Американская актриса Алисса Милано рассказала, что в 1993 году ей пришлось дважды сделать нелегкий выбор. Карьера в шоу-бизнесе только начиналась, и беременность не входила в планы 20-летней старлетки.
Алисса призналась, что решение сделать аборты оставило глубокий след в ее душе, поскольку она выросла в верующей семье. Сейчас же, оглядываясь назад, Милано считает, что поступила правильно.
Телезвезда призналась, что в тот период переживала первую любовь, но не теряла голову. Она использовала контрацептивы, которые подвели. Актриса уточнила, что также принимала медикаменты, которые могли спровоцировать развитие дефектов у плода.
«Я не была готова стать матерью. Я решила сделать аборт. Я выбрала. Это был мой выбор. И это был абсолютно правильный выбор для меня. Это был нелегкий выбор… Через несколько месяцев я узнала, что снова беременна. И я вновь приняла правильное решение прекратить беременность. Это было не то, чего я хотела, но это было то, что мне было нужно, – как и большинство медицинских услуг», – цитирует артистку Daily Mail.