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    Шоу-биз

    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта

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    Алисса Милано - Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Алисса Милано

    46-летняя кинозвезда разоткровенничалась о личном.

    Американская актриса Алисса Милано рассказала, что в 1993 году ей пришлось дважды сделать нелегкий выбор. Карьера в шоу-бизнесе только начиналась, и беременность не входила в планы 20-летней старлетки.

    Алисса призналась, что решение сделать аборты оставило глубокий след в ее душе, поскольку она выросла в верующей семье. Сейчас же, оглядываясь назад, Милано считает, что поступила правильно.

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    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что сделала два аборта

    Телезвезда призналась, что в тот период переживала первую любовь, но не теряла голову. Она использовала контрацептивы, которые подвели. Актриса уточнила, что также принимала медикаменты, которые могли спровоцировать развитие дефектов у плода.

    «Я не была готова стать матерью. Я решила сделать аборт. Я выбрала. Это был мой выбор. И это был абсолютно правильный выбор для меня. Это был нелегкий выбор… Через несколько месяцев я узнала, что снова беременна. И я вновь приняла правильное решение прекратить беременность. Это было не то, чего я хотела, но это было то, что мне было нужно, – как и большинство медицинских услуг», – цитирует артистку Daily Mail.

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    актриса
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