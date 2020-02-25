Звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти перешла на правильное питание после рецидива онкологии



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Артистка показала поклонникам в Инстаграме, как один из близких друзей учил ее готовить полезные блюда

Вначале февраля текущего года Шэннен Доэрти поразила поклонников заявлением. Знаменитость рассказала, что период ремиссии закончился. Ее недуг вернулся. Врачи поставили четвертую стадию рака.

«Я спрашиваю себя, почему я. А потом говорю себе: «А почему не я?» Кто этого заслуживает? Никто», - рассказала Доэрти в шоу «Доброе утро, Америка».

После этого в адрес актрисы стало поступать огромное количество писем, в которых поклонники выражали свою поддержку. Звезда не опускает руки. Она приняла решение сняться в ремейке сериала «Беверли-Хиллз».

Сегодня артистка показала поклонникам в Инстаграме, как один из близких друзей учил ее готовить полезные блюда. Доэрти призналась, что раньше никогда не следовала принципам правильного питания. Однако после прекращения ремиссии знаменитость решила изменить своим правилам. Приятель убедил ее, что еда может быть одновременно и вкусной, и полезной.ndo

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oren Zroya (@cheforen) 24 Фев 2020 в 1:28 PST

«Пробуждаю желание жить, снова пытаюсь получить мотивацию, частью которой является здоровое питание. Однако мне нравится вкусная еда. Приятель провел целый день со мной, готовя и обучая меня рецептам, которые вкусны, здоровы и очень просты в приготовлении. Теперь я умею готовить веганские тако», — рассказала брюнетка.