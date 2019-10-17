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    Шоу-биз

    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа

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    Нил Патрик Харрис - Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Нил Патрик Харрис

    Актер Нил Патрик Харрис едва не лишился руки

    Звезда сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Лемони Сникет: 33 несчастья» Нил Патрик Харрис перенес операцию на руке. Комедиант рассказал своим подписчикам в Instagram, что два месяца назад он лазил по скалистым утесам в Хорватии, споткнулся и упал на морского ежа. Шипы животного воткнулись в правую руку артиста, большую часть из них он достал сам, но два остались под кожей, в результате чего началось заражение. Оказалось, одна из игл пробила сухожилие в руке.

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    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
    Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа

    Команда хирургов достала иглы из руки, и теперь Нил идет на поправку. Правда, какое-то время он будет носить массивное вспомогательное приспособление (листайте «карусель»). Сниматься в новых проектах с этой штукой вряд ли будет возможно.

    «В целом, однако, должен сказать, что я все еще восхитителен», – позитивно закончил пост Харрис.

    Напомним, в 2006 году актер признался, что он — гей. Мужчина состоит в официальном браке с другим артистом.

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