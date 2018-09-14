Музыкальный эксперт за 15 минут: 5 захватывающих видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вы обожаете музыку, но у Вас нет возможности изучать каждый стиль/жанр/направление отдельно? Тогда этот текст именно для Вас.

Начнем с вокальной музыки. Британская акапельная группа «The King’s Singers» за 50 лет своего существования записала 120 альбомов и перепела, казалось бы, всю существующую музыку. Здесь Вам и произведения раннего Ренессанса, и авангардная академическая музыка ХХ-ХХІ веков. Их выступления стали знаменитыми, благодаря непринужденной манере исполнения, характерному британскому (иногда даже смешному) юмору и экспериментам. Произведение «Masterpiece» Пола Дрейтона (Paul Drayton) именно такое. Ловите на слух типичные интонации от Баха до Штрауса.

Молодые и креативные «Pentatonix» – образец не только исполнительского мастерства, но и яркой подачи своего творчества. К Вашему вниманию – музыка от ХІ века до наших дней. Особенное внимание уделено популярным течениям ХХ века и хитам каждого десятилетия.

Это нужно видеть! Просто невероятный обзор от самой древней музыки (1400 год до н.э.) до трендов ХХІ века. Три с половиной тысячи лет за 15 минут. Наслаждайтесь.

Мы осознаем, насколько большой объем информации Вы уже пропустили через себя. Теперь 5 минут отдыха. История музыки – в анимации:

Не расслабляйтесь! Вы уже прослушали, как звучит каждая эпоха отдельно, а теперь попробуйте уследить, когда они звучат одновременно!

Поздравляем! Вы прошли экспресс-курс истории музыки. И теперь точно знаете, что Моцарт никогда не писал «Реквием по мечте», а Вивальди – «Мелодию слез» и «Музыку ангелов».

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