Болливуд впервые в истории покажет провокационный фильм

Картина расскажет о создателе женских гигиенических прокладках

25 января в прокат выходит болливудский фильм «Пэдмен» — первая неанглоязычная картина, посвященная женской менструации, сообщает BBC News. Фильм рассказывает историю индийского изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в конце 1990-х создал технологию производства недорогих женских гигиенических прокладок и



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Картина расскажет о создателе женских гигиенических прокладках

25 января в прокат выходит болливудский фильм «Пэдмен» — первая неанглоязычная картина, посвященная женской менструации, сообщает BBC News. Фильм рассказывает историю индийского изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в конце 1990-х создал технологию производства недорогих женских гигиенических прокладок и произвел настоящую революцию в здравоохранении.

В 1998 году только что женившийся Аруначалама заметил, что его супруга Шанти что-то скрывает. «Это была неприятная тряпочка, и жена собиралась использовать ее во время менструации. Я бы не стал использовать ее даже для того, чтобы очистить свой автомобиль», — рассказал он в интервью BBC.

Несмотря на то что именно жена вдохновила Муруганантама на создание прокладок, в процессе работы над табуированной ранее темой он столкнулся с тяжелыми ситуациями: от него отвернулись мать и супруга, а вся его деревня решила, что он развратник. Тем не менее в 2006 году Муруганантам основал некоммерческую компанию, поставляющую негосударственным организациям машины по производству дешевых прокладок.

Джерело: Bird In Flight