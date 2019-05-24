День рождения Олега Скрипки: лучшие клипы исполнителя

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Родился музыкант 24 мая 1964 года в Таджикистане, в небольшом поселке Гафуров

Скрипка окончил институт в 1987-м. Этот год стал важным для поклонников музыканта: рождается группа «Вопли Видоплясова». Начался новый этап в жизни артиста.

В 1987-м к неизвестному до той поры коллективу пришла долгожданная популярность. Произошло это, во-первых, из-за композиции «Танцы».





Олег Скрипка позже признавался, что эта песня стала решающей в музыкальной карьере группы. А во-вторых, в 1987 году «Вопли Видоплясова» получили первую долгожданную премию на одном из киевских рок-фестивалей.

В 1990 году группа Олега Скрипки начинает гастролировать по зарубежным странам. В список попали Израиль, Швейцария, Россия, Португалия, Латвия и Америка. Концерты Олега Скрипки и его коллектива пользовались популярностью. Везде коллектив встречали поклонники, которым было по душе музыкальное творчество украинской группы. До 1995-го участники группы работали во Франции, поскольку там удалось заключить несколько весьма интересных контрактов.

В 1996 году коллектив возвращается в Украину, где продолжает творческую работу над новыми пластинками, а год спустя, в 1997-м, появляется еще одна культовая композиция Олега Скрипки - «Весна».





В 2001-м году музыкант принимает решение попробовать силы в сольных проектах, продолжая при этом работать и с группой.





Еще одним творческим детищем Олега Скрипки, значение которого сложно переоценить, является этнофестиваль «Країна мрій», целью которого музыкант обозначил привитие уважения и интереса к исконному фольклору Украины.

Сейчас Олег Скрипка, как и группа «Вопли Видоплясова», продолжает творческую работу, выступления и гастроли. Музыкант без преувеличения является человеком, мнение которого важно для поклонников.