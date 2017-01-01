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    Экстремалы без парашютов запрыгнули в летящий самолет

    Ролик с их эффектным трюком приобрел вирусную популярность в сети
    Два французских экстремала Фред Фюген и Винс Реффет, облачившись в вингсьюты (специальные костюмы-крылья, которые позволяют планировать в воздухе) спрыгнули с вершины Юнгфрау в швейцарских Альпах. Им удалось запрыгнуть внутрь летящего легкомоторного самолёта, сообщает «Главком». Вершина, с которой они начали свой экстремальный
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:37
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    Ролик с их эффектным трюком приобрел вирусную популярность в сети

    Два французских экстремала Фред Фюген и Винс Реффет, облачившись в вингсьюты (специальные костюмы-крылья, которые позволяют планировать в воздухе) спрыгнули с вершины Юнгфрау в швейцарских Альпах. Им удалось запрыгнуть внутрь летящего легкомоторного самолёта, сообщает «Главком».

    Вершина, с которой они начали свой экстремальный полёт, достигает 4 тыс. м. Скорость самолёта в момент, когда в него впрыгнул экстремал, составляла 150 км/ч.

    Перед тем, как взяться за столь опасный трюк, Фюген и Реффет провели около сотни тренировочных полётов в испанских горах.

    Комментаторы отметили, что подобные трюки уже неоднократно совершались экстремалами. В частности, в одной из сцен фильма 1995 года «Золотой глаз» Джеймс Бонд влетел в самолет на мотоцикле.

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