Экстремалы без парашютов запрыгнули в летящий самолет

Ролик с их эффектным трюком приобрел вирусную популярность в сети

Два французских экстремала Фред Фюген и Винс Реффет, облачившись в вингсьюты (специальные костюмы-крылья, которые позволяют планировать в воздухе) спрыгнули с вершины Юнгфрау в швейцарских Альпах. Им удалось запрыгнуть внутрь летящего легкомоторного самолёта, сообщает «Главком». Вершина, с которой они начали свой экстремальный

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Ролик с их эффектным трюком приобрел вирусную популярность в сети

Два французских экстремала Фред Фюген и Винс Реффет, облачившись в вингсьюты (специальные костюмы-крылья, которые позволяют планировать в воздухе) спрыгнули с вершины Юнгфрау в швейцарских Альпах. Им удалось запрыгнуть внутрь летящего легкомоторного самолёта, сообщает «Главком».

Вершина, с которой они начали свой экстремальный полёт, достигает 4 тыс. м. Скорость самолёта в момент, когда в него впрыгнул экстремал, составляла 150 км/ч.

Перед тем, как взяться за столь опасный трюк, Фюген и Реффет провели около сотни тренировочных полётов в испанских горах.

Комментаторы отметили, что подобные трюки уже неоднократно совершались экстремалами. В частности, в одной из сцен фильма 1995 года «Золотой глаз» Джеймс Бонд влетел в самолет на мотоцикле.