Известная украинская певица записала саундтрек к мультфильму «Смолфут»



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Ольга Цибульская записала саундтрек к украинскому дубляжу мультфильма «Смолфут»

Украинская певица Ольга Цибульская на своем YouTube-канале презентовала клип на песню «Дивовижне життя», являющийся промо мультфильма «Смолфут» в украинском прокате. Композиция в исполнении певицы – саундтрек к анимационному фильму. «Смолфут» рассказывает о йети по имени Миго, который убежден, что существа смолфуты (люди) есть на самом деле. Премьера мультфильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года.

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Джерело: gordonua.com