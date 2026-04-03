Конфуз на кінопрем'єрі «На драйві»: інформаційного партнера стрічки освистали тисячі глядачів

«Труху» зафукали тисячі глядачів

У четвер, 2 квітня, в Палаці «Україна» відбувся допремʼєрний показ український пригодницький екшн «На драйві». Під час заходу стався скандал, повідомляє «Главком».

Скандал на допремʼєрному показі фільму «На драйві»

Одним з інформаційних партнерів фільму «На драйві» є Telegram-канал «Труха». Під час допрем’єрного показу ведучий «Суспільного» Віктор Дяченко вигукнув із зали «Труха» – фу», після чого ведучий заходу Євген Янович запропонував йому вийти на сцену і повторити це публічно.

Під час показу ведучий «Суспільного» Віктор Дяченко вигукнув із зали «Труха» – фу». Його слова зал підтримав…

Піднявшись на сцену, Дяченко заявив: «Труха» – фу. Усі свідомі українці розуміють, що цей медіаресурс який називає себе медіаресурс, насправді труха, так як називається. Тому що в перші місяці повномасштабного вторгнення саме цей телеграм-канал допомагав направляти на будинки українців ракети».

Промову зал зустрів оплесками та вигуками підтримки.

Що відомо про фільм «На драйві»

«На драйві» – це перший український пригодницький екшн про автоперегони, знятий у реаліях Харкова. Прем'єра запланована на 9 квітня 2026 року.

Сюжет фільму розповідає про компанію друзів у прифронтовому Харкові, які знаходять покинуті автомобілі в зачиненому через війну торговельному центрі та влаштовують перегони. Спершу це стає для них втечею від реальності, однак згодом усе переростає у небезпечну гру без правил – із ризиками, популярністю в соцмережах і високими ставками, де під загрозою опиняються не лише перемога, а й дружба та довіра.

За словами режисера стрічки Артема Литвиненка, це фільм не про втечу, а про життя. «Це кіно не тільки про перегони, а і про перше кохання, про першу зраду, про перші почуття. Ми хотіли показати українську молодь справжньою – драйвовою, сміливою, живою. У цьому фільмі багато шуму моторів, але в його серці – тиша моменту, коли ти відчуваєш, що живий», – пояснив він, додавши, що ідея стрічки виникла ще у 2023 році, коли його син випускався зі школи.

Головні ролі:

Іван Довженко – Ден.

Едуард Поляков – Арта.

Іоланта Богдюн – Аліса.

Богдан Морошан – Рустем.

Марія Самініна – Віка.

Софія Баюн – Міра.

Богдан Чуловський – Лексус.

Тетяна Остапенко – Поля.

Продюсеркою стрічки «На драйві» є засновниця та директорка Української кіношколи Альона Тимошенко.