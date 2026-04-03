Ректор Університету Шевченка після «секс-скандалу» показав свої робочі апартаменти (відео)

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров розглядає звинувачення в інтимних зв’язках зі студентками й підлеглими як схему компрометації. В інтерв’ю «Главкому» очільник вишу пояснив, чому в його кабінеті «оргій з коханками», які йому приписують опоненти, бути не могло.

«Кожного разу виникає питання про легалізацію цих «вкидів». Минулого разу це була якась моя коханка в кабінеті. Зараз ми зайдемо туди», – сказав Бугров, після чого повів «Главком» до свого кабінету й кімнати відпочинку з мінікухнею, що розташована поруч.

Як пояснив ректор: двері до його кабінету відчинені зранку й аж до вечора, біля входу – робоче місце секретаря. Крім того, весь день поруч працює і помічник ректора. Бугров натякнув, що за такого планування приміщення жодна «коханка» не залишилася б непоміченою.

Співробітники університету, яких «Главком» зустрів під час мініекскурсії, віджартовуються, мовляв, «коханок ректора» також тут ніколи не бачили.

Бугров зауважив, що не погоджується з твердженнями, буцімто значна частина спільноти не підтримала його після оприлюднення «зливів».

«Спільнота Університету налічує понад 30 тис. людей і вона дуже різна у своїх оцінках. Якщо говорити, чому частина людей могла не підтримати – це передусім емоційність самої теми і спосіб подачі інформації. У таких ситуаціях реакції часто формуються швидко, на рівні довіри чи недовіри. Звісно, інформаційна кампанія теж впливає на сприйняття: певна «інформаційна бульбашка» може підсилювати одностороннє бачення. Але водночас я переконаний, що ті, хто бачить реальні справи і бере участь у розвитку університету, орієнтуються саме на це, а не на емоційний фон», – вважає очільник вишу.

«Вже є відео, що буцімто я з кимось там на столі займався сексом. На моє запитання, звідки і хто автори цього відео, до сих пір відповіді нема. Бо знов якась «моя чергова коханка» нібито встановила камери і злила інформацію про це…», – розповів Бугров.

Як аргумент на свою користь, ректор не на камеру показує «Главкому» свій шрам на нозі: «У мене діабет. Минулого травня я виносив вазон на дачі і вдарився. На нозі є шрам, якого на «зливах» не видно. Цей шрам може підтвердити мій реабілітолог, до якого я щосереди ходжу».

Бугров запевнив, що відчуває підтримку великої кількості представників і представниць університетської спільноти.

Нагадаємо, 1 квітня під червоним корпусом Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшла акція протесту проти чинного ректора навчального закладу Володимира Бугрова.

Як відомо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову.