Дмитро Табачник утік з України після подій на Євромайдані 2014 року

Ексміністр освіти та науки України та пропагандист Дмитро Табачник заявив, що українські військові під час важких боїв переходять на російську мову, хоча вони нібито навчалися української мови у «натівських школах». Про це Табачник заявив на пропагандиському каналі, розповідає «Главком».

За словами Дмитра Табачника, ЗСУ нібито спілкуються та просять допомоги російською на фронті. Про це, за його словами, він довідався з радіоперехоплень.

«Коли йдуть перехвати на СВО і бій сягає неймовірного кипіння, українські бійці під час радіоперехоплень і лаються, і стонуть, і просять допомоги російською мовою», – сказав Табачник. Цією заявою ексміністр не завершив свою доповідь. Він заявив, що українці нібито навчаються у «натівських» школах, де їх вчать української мови.

До свого висловлювання пропагандист додав, що наші військові під час загрози говорять російською, бо з них злітає «наносна українська мова», яку їм нібито нав’язували у вигаданих «натівських школах».

До слова, у 2023 році президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки і оборони України. Персональні санкції накладено на вісьмох осіб, серед яких і громадяни України. Серед них і Дмитро Табачник – ексміністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член «Партії регіонів» та радник гауляйтера Запорізької області.

Як писав «Главком», після подій на Євромайдані 2014 року Дмитро Табачник утік з України. Став громадянином країни-агресорки та долучився до когорти колаборантів, яких Росія винагородила за зраду. Нині одіозний ексміністр освіти України – це вже впливовий олігарх-колаборант, який стрімко розвиває бізнес на окупованих територіях. Головна ставка – на агробізнес. Ексміністр освіти виявився вправним фермером: переключився з виховання дітей та молоді в Україні на скотарство.