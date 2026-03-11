Головна Скотч Відео
search button user button menu button

«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Колоборант Дмитро Табачник видав чергову байку про школи в Україні
фото з відкритих джерел

Дмитро Табачник утік з України після подій на Євромайдані 2014 року

Ексміністр освіти та науки України та пропагандист Дмитро Табачник заявив, що українські військові під час важких боїв переходять на російську мову, хоча вони нібито навчалися української мови у «натівських школах». Про це Табачник заявив на пропагандиському каналі, розповідає «Главком».

За словами Дмитра Табачника, ЗСУ нібито спілкуються та просять допомоги російською на фронті. Про це, за його словами, він довідався з радіоперехоплень.

«Коли йдуть перехвати на СВО і бій сягає неймовірного кипіння, українські бійці під час радіоперехоплень і лаються, і стонуть, і просять допомоги російською мовою», – сказав Табачник. Цією заявою ексміністр не завершив свою доповідь. Він заявив, що українці нібито навчаються у «натівських» школах, де їх вчать української мови.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

До свого висловлювання пропагандист додав, що наші військові під час загрози говорять російською, бо з них злітає «наносна українська мова», яку їм нібито нав’язували у вигаданих «натівських школах».

До слова, у 2023 році президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки і оборони України. Персональні санкції накладено на вісьмох осіб, серед яких і громадяни України. Серед них і Дмитро Табачник – ексміністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член «Партії регіонів» та радник гауляйтера Запорізької області.

Як писав «Главком», після подій на Євромайдані 2014 року Дмитро Табачник утік з України. Став громадянином країни-агресорки та долучився до когорти колаборантів, яких Росія винагородила за зраду. Нині одіозний ексміністр освіти України – це вже впливовий олігарх-колаборант, який стрімко розвиває бізнес на окупованих територіях. Головна ставка – на агробізнес. Ексміністр освіти виявився вправним фермером: переключився з виховання дітей та молоді в Україні на скотарство.

Читайте також:

Теги: пропаганда війна Дмитро Табачник державна зрада зрадники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як ЗСУ ламають плани російського наступу
Контратаки ЗСУ під Гуляйполем: чи зірве Україна літній план Росії
6 березня, 10:01
Пригадайте, які нахабні цілі ставив рашизм на початку вторгнення
Україна встояла, а ми не раді? Рефлексії після чотирьох років війни Авторська стаття
23 лютого, 17:35
Через ворожі атаки у кількох регіонах знеструмлені споживачі
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12
Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО 2,5 роки
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп
12 лютого, 13:07
Перепелиця: Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
25 лютого, 14:19
Ізраїль завдав превентивний удар по Ірану та ЦАХАЛ
Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран: що відомо (оновлено)
28 лютого, 08:39
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
3 березня, 14:51
Науковиця вважає, що українські захисники повернуться з фронту з унікальним психологічним капіталом – статусом переможця
Українські захисники повернуться додому з унікальною психологією: пояснення Лібанової
6 березня, 15:30
Тіло українського військового передали з РФ в межах обміну
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна
Сьогодні, 14:15

Відео

«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ
«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ
Блогерка з Троєщини показала своє житло за $250 тис. (відео)
Блогерка з Троєщини показала своє житло за $250 тис. (відео)
Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)
Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)
Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)
Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua