Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Галкін спародіював Зеленського і Трампа (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Максим Галкін спародіював на своєму концерті світових лідерів
Максим Галкін також «відтворив» розмову між Путіним та Трампом на Алясці

Російський артист та гуморист Максим Галкін спародіював президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Галкін «відтворив» розмову між лідерами про угоду з корисними копалинами між США та Україною. Користувачі в коментарях відреагували на пародію росіянина. Про це пише «Главком».

У мережі з’явилося відео з виступу Максима Галкіна. Воно починається з нібито розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американського лідера Галкін цитує англійською, а Зеленського російською. У виступі Галкіна можна почути те, як він розповідає через свій монолог розмову, де Зеленський пропонує Трампу корисні копалини в Україні у той момент, коли очільник Білого дому не можу визначитися на якій він стороні, України, чи Росії. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х


Потім Максим Галкін згадав й про Путіна. «Ці розмови Трампа та Путіна пахнуть безвихіддю. Чомусь росіяни дуже сподівалися на результат, що вони зараз на Алясці щось вирішать. Нічого вони не вирішили», – додав артист.

Після цих слів Галкін також спародіював розмову Путіна з Трампом, коли російський диктатор прилетів на Аляску. Зокрема, слів у цій сцені не було, Галкін лиш відобразив те, як Трамп вказує Путіну, що так робити не можна, а він у відповідь розводить руками.

Користувачі подякували Галкіну за підтримку України
фото: скриншот Facebook

У коментарях під дописом із виступом Максима Галкіна користувачі подякували йому за підтримку України. Також вони відзначили талант артиста та його вміння пародіювати:

  • «Ну молодець, розсмішив. Талант від Бога!»
  • «Дякуємо за підтримку України».
  • «Браво Галкін» «Ну а що, все так!»
фото: скриншот Facebook

Водночас були й коментарі, де українці писали, що вони не знають, чи сміятися їм з такої сцени, чи навпаки сумувати:

  • «Гірка правда. Чи плакати, чи сміятися».
  • «Сміятися чи плакати?»

Нагадаємо, Максим Галкін заговорив українською та похизувався досягненнями у вивченні мови. А на своєму концерті в Дубліні гуморист заспівав пісню народного артиста України Степана Гіги. 

Також повідомлялося, Максим Галкін привітав свою аудиторію в Instagram з Різдвом. Частина його привітання була написана українською мовою. На це у коментарях відреагували українці. 

Читайте також:

Теги: Максим Галкін Дональд Трамп Володимир Зеленський путін Аляска гумор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський повідомив, що переговори про мир відбуватимуться в тісній координації з країнами Європи
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
21 лютого, 20:30
Зеленський: немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції – один з інструментів
Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
24 лютого, 14:38
За словами глави держави, програма повинна запрацювати у квітні
Президент анонсував програму, за якою українці отримуватимуть 1,5 тис. грн
12 березня, 11:00
27 країн ЄС не мають єдиної позиції щодо того, як будувати подальші відносини зі Сполученими Штатами
Трамп прагне розколоти Європу – глава дипломатії ЄС
13 березня, 23:30
Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав поранення
«Ніхто його не показав». Трамп сумнівається, що новий лідер Ірану живий
15 березня, 01:55
Президент наголосив, що тисячі українських добровольців як у різні часи нашої історії, так і зараз своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших
Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця
14 березня, 17:35
Адміністрація Трампа посилила тиск на ЗМІ через висвітлення війни в Ірані
Адміністрація Трампа посилила тиск на ЗМІ через висвітлення війни в Ірані
17 березня, 05:50
Ірландський прем'єр-міністр Майкл Мартін розмовляє з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
18 березня, 05:32
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
Вчора, 16:10

Відео

Галкін спародіював Зеленського і Трампа (відео)
Галкін спародіював Зеленського і Трампа (відео)
Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)
Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)
«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ
«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ
Блогерка з Троєщини показала своє житло за $250 тис. (відео)
Блогерка з Троєщини показала своє житло за $250 тис. (відео)
Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)
Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)
Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)
Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua