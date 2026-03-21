Галкін спародіював Зеленського і Трампа (відео)

Максим Галкін також «відтворив» розмову між Путіним та Трампом на Алясці

Російський артист та гуморист Максим Галкін спародіював президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Галкін «відтворив» розмову між лідерами про угоду з корисними копалинами між США та Україною. Користувачі в коментарях відреагували на пародію росіянина. Про це пише «Главком».

У мережі з’явилося відео з виступу Максима Галкіна. Воно починається з нібито розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американського лідера Галкін цитує англійською, а Зеленського російською. У виступі Галкіна можна почути те, як він розповідає через свій монолог розмову, де Зеленський пропонує Трампу корисні копалини в Україні у той момент, коли очільник Білого дому не можу визначитися на якій він стороні, України, чи Росії.

Потім Максим Галкін згадав й про Путіна. «Ці розмови Трампа та Путіна пахнуть безвихіддю. Чомусь росіяни дуже сподівалися на результат, що вони зараз на Алясці щось вирішать. Нічого вони не вирішили», – додав артист.

Після цих слів Галкін також спародіював розмову Путіна з Трампом, коли російський диктатор прилетів на Аляску. Зокрема, слів у цій сцені не було, Галкін лиш відобразив те, як Трамп вказує Путіну, що так робити не можна, а він у відповідь розводить руками.

У коментарях під дописом із виступом Максима Галкіна користувачі подякували йому за підтримку України. Також вони відзначили талант артиста та його вміння пародіювати:

«Ну молодець, розсмішив. Талант від Бога!»

«Дякуємо за підтримку України».

«Браво Галкін» «Ну а що, все так!»

Водночас були й коментарі, де українці писали, що вони не знають, чи сміятися їм з такої сцени, чи навпаки сумувати:

«Гірка правда. Чи плакати, чи сміятися».

«Сміятися чи плакати?»

