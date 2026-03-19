Ніч у морзі та найдорожчий фільм року. Кінопрем'єри тижня

Що можна зняти за чверть мільярда доларів? Український глядач має змогу це побачити

19 березня 2026 року в кінопрокат вийшли п'ять нових фільмів. Серед них, зокрема, високобюджетна американська науково-фантастична стрічка «Проєкт «Аве Марія»» та німецька сімейна пригодницька стрічка «Хранителі лісу 2». На великих екранах покажуть також сімейну анімаційну стрічку «Голос океану», зняту у копродукції Канади, Чехії, Німеччини та Словаччини «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри цього тижня .

Проєкт «Аве Марія»

Країна: США

Режисери: Філ Лорд, Крістофер Міллер

Філ Лорд, Крістофер Міллер Актори: Раян Гослінг, Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Люн, Мілана Вайнтруб, Ліз Кінгсман, Оріон Лі, Аарон Ніл

Проєкт «Аве Марія». Фінальний трейлер

Американський науково-фантастичний епос «Проєкт «Аве Марія» є одним з найбільшо високобюджетних кінопроєктів цього року. Виробництво картини стало одним із найдорожчих у жанрі – $248 млн. Режисерський тандем Філ Лорд та Крістофер Міллер адаптували однойменний роман письменника Енді Віра (відомого, зокрема, за «Марсіанином»). Для Amazon MGM Studios цей проєкт став стратегічним: студія прагнула створити фільм, який поєднає науку з емоційністю та масштабувати класичну фантастику.

У центрі сюжету – Райленд Грейс, який прокидається в космосі, прикутий до медичного ліжка, без жодних спогадів про своє минуле. Поступово герой дізнається, що його відправили на міжзоряну місію, покликану врятувати Землю від глобальної катастрофи, спричиненої втратою енергії Сонця. Одночасно Райленд намагається відновити пам'ять і зрозуміти свою роль у команді, члени якої, як виявляється, не пережили політ. Таємниця минулого і доля людства переплітаються у фільмі з реалістичною науковою складовою, що зберегла дух оригінального роману.

Головну роль зіграв триразовий номінант премії «Оскар» канадський актор Раян Гослінг. Виробництво фільму «Проєкт «Аве Марія» активно тестувало нові методи зйомки у віртуальних декораціях. Поєднання LED-панелей та повномасштабних моделей дозволило передати реалістичне освітлення, відблиски та рефлекси від зірок і поверхонь космічних тіл. Крім того, композитор Деніел Пембертон створив одну з наймасштабніших музичних партитур у своїй кар'єрі.

Маркетингову кампанію фільму критики називають однією з найбільш вдалих у сучасному кіно. Трейлер стрічки встановив рекорд, зібравши понад 400 млн переглядів за сім днів по всіх платформах (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter/X та інше). Це найвищий показник для оригінального науково-фантастичного фільму, який не базується на франшизі. Студія Amazon MGM Studios зробила ставку на глобальне просування. Від інтерактивних онлайн-кампаній до колаборації з Lego, яке випустило модель корабля з фільму.

Ритуал: Смертельна гра

Країна: США

Режисер: Кім Нунан

Кім Нунан Актори: Лора Соллет, Єва Меєрсон, Медісон Гейджер, Чейз Бріджес

Ритуал: Смертельна гра. Офіційний трейлер

Американський горор «Ритуал: Смертельна гра» – стрічка в жанрах містики, трилера та жахів режисерки Кім Нунан. Вона поєднує традиційні елементи «паранормального» з психологічною грою виживання. Сюжет розгортається навколо студентки парапсихології Рози Гонсалес, яка випадково запускає серію моторошних подій, запаливши ритуальну свічку. Ця дія стає початком «смертельної гри у двадцять запитань».

Поки віск свічки плавиться, героїня, яку зіграла акторка Лора Соллет, намагається вижити. Вона відповідає на питання, які випромінює невидима, але смертельно небезпечна сила. Історія побудована на поступовому загостренні напруги та розкритті таємниць, що мали залишитися нерозкритими.

Композитором стрічки виступив Джанет Філліпс, оператором – Джон Орфан. Зйомки стрічки були завершені наприкінці 2024 року. Фільм «Ритуал: Смертельна гра» отримав обмежений реліз у США вже на початку 2025 року. Зокрема був доступний як у вибраних кінотеатрах, так і на цифрових платформах. Фільм вирізняється порівняно низькими оцінками на кіноагрегаторах. Його рейтинг на IMDb близько 4.3–4.5 з 10.

Хранителі лісу 2

Країна: Німеччина

Режисер: Свен Унтервальдт-молодший

Свен Унтервальдт-молодший Актори: Еміль Шеріф, Олівія Сінклер, Ліллі Фальк, Йоган фон Ерліх, Софі Лелента, Еміль Блох

Хранителі лісу 2. Тизер-трейлер

Сімейна пригодницька стрічка «Хранителі лісу 2» – продовження німецького фентезі, зняте режисером Свеном Унтервальдтом молодшим. Він спеціалізується на дитячому та підлітковому кіно з елементами магії та гумору. Фільм є сиквелом успішної першої частини, яка вийшла в прокат у 2024 році.

Події стрічки «Хранителі лісу 2» розгортаються навколо групи дітей, які мають особливий зв'язок із лісом. Після подій першого фільму герої стикаються з новою загрозою: баланс природи порушено, а сили, що захищають ліс, слабшають. Їм доводиться повернутися до ролі хранителів і вирушити в нову подорож, щоб зберегти свій світ і відновити гармонію. Сюжет другої частини розширює міфологію першого фільму. Якщо раніше акцент був на відкритті здібностей, то тепер – на відповідальності за них. Герої змушені не лише боротися із зовнішньою загрозою, а й приймати складні рішення, що впливають на весь природний світ. Історія поєднує пригодницьку лінію з темами дружби, відповідальності та екології.

Основний каст складається з підлітків, що відповідає цільовій аудиторії стрічки. Виробництво стрічки «Хранителі лісу 2» тривало в Німеччині за участю місцевих продакшн-компаній, що спеціалізуються на сімейному контенті. Зйомки проходили переважно на натурних локаціях – у лісах, без надмірного використання комп'ютерної графіки. Водночас для відтворення магічних елементів (істот, ефектів взаємодії з природою та фантастичних явищ) творці фільму використовували візуальні ефекти.

Асистент патологоанатома

Країна: США

Режисер: Джеремі Кіпп

Джеремі Кіпп Актори: Вілла Голланд, Пол Спаркс, Марк Стегер, Емілі Беннетт

Асистент патологоанатома. Офіційний трейлер

Американський горор «Асистент патологоанатома» – це містична стрічка жахів, знята режисером Джеремі Кіппом. Фільм створено на основі популярної відеогри The Mortuary Assistant (2022 рік). Сценарій для кіноадаптації написали Трейсі Бібі і Браян Кларк. Останній безпосередньо причетний до створення оригінальної гри.

У центрі сюжету – випускниця факультету танатології Ребека Овенс, яка влаштовується на нічну зміну в приватний морг Рівер Філдс. Її нова робота спершу виглядає як звичайне завдання – асистувати патологоанатому, допомагати із процедурою бальзамування та доглядом за тілами. Але вже в першу ніч Ребека стикається з незрозумілими та зловісними подіями. У морзі активувалися надприродні сили, і звичайна нічна зміна перетворюється на боротьбу за виживання, де межа між життям і смертю стирається.

Головну роль виконала американська акторка Вілла Голланд. Загадкового наставника Ребеки, Реймонда Делвера, що знає більше, ніж говорить, зіграв актор Пол Спаркс. За технічну сторону зйомок, окрім режисера, відповідали оператор-постановник Кевін Дуггін і композитор Джеффері Алан Джонс. Команда працювала над передачею гнітючої атмосфери зосередженого, замкненого простору моргу і відчуття постійної загрози. Монтаж здійснив Дон Манні.

Виробництво фільму велося студіями Epic Pictures Group, Creativity Capital, Dread та DreadXP. Остання була однією з ключових у розвитку ігрового проєкту, що надихнув кіноадаптацію. Через використання мотивів і візуальних елементів з відеогри творці стрічки прагнули зберегти атмосферу оригіналу. Від стилізованих ритуальних сцен до елементів, що нагадують інтерфейс комп'ютерної гри. Стрічку виставили в обмежений прокат у кінотеатрах США в середині лютого цього року. Одночасно відбувся реліз на стримінговому сервісі Shudder – спеціалізованій платформі для жанрових фільмів жахів і трилерів.

Голос океану

Країна: Канада, Чехія, Німеччина, Словаччина

Режисер: Реза Мемарі

Голос океану. Офіційний трейлер

У центрі сюжету американсько-європейського анімаційного фільму «Голос океану» – юний горбатий кит Вінсент. Він є сином останнього легендарного Співця китів, пісня якого магічно захищала океан. Після втрати батьків Вінсент живе з невпевненістю у своїх здібностях і боїться співати. Це дар, який у їхньому світі вважається джерелом життєвої сили та гармонії. Коли із криги айсберга виривається могутня істота Левіафан, загрозлива для всіх морських мешканців, головному герою доводиться вирушити в небезпечну подорож разом із друзями. Все, аби знайти власний голос і магічну пісню, яка може врятувати океан від руйнування.

Хоча мультфільм часто описують як сімейний та пригодницький, він також несе екологічний та мотиваційний сенси. Ірано-німецький режисер Реза Мемарі не лише поставив стрічку, а й працював над її сценарієм. За технічну частину відповідав команда операторів і аніматорів під керівництвом Яроміра Малого. Музичний супровід створив композитор Деніел Бьорнассон.

Прем'єра «Голосу океану» відбулася на міжнародних фестивалях у 2025 році. Зокрема у вересні на Schlingel International Film Festival у Німеччині. Під час фестивальних показів стрічка отримала позитивні відгуки не тільки за свою візуальну стилізацію, але й за спробу передати екологічні теми доступною для дітей мовою.