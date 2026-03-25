«Патріарх Свободи». Штучний інтелект створив епічну рок-баладу, присвячену Філарету

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Після важкої хвороби 20 березня 2026 року відійшов у вічність Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
У композиції переплелися молитовна піднесеність і потужна рок-енергія

У мережі зʼявилася пісня-присвята покійному предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату Патріарху Філарету. Пісня є музичним втіленням стійкості, духовної незалежності та віри у вільну Україну. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначається в описі до композиції, унікальність треку полягає в тому, що штучному інтелекту вдалося майстерно поєднати непоєднуване: молитовну велич церковних мотивів та потужну енергію стадіонного року.

Пісня розповідає історію нескореного борця та акцентує на ключових моментах світогляду Патріарха Філарета. У тексті пісні розкривається питання відмови коритися системі та обрання істини замість комфорту, підтримка українських захисників,  а також заклик не боятися смерті фізичної, а найбільше берегти чистоту своєї душі.

Приспів пісні підкреслює боротьбу Патріарха за збереження церковного життя в роки радянських утисків церкви. Зокрема, заради визнання незалежності українського православ'я Вселенським патріархом він погодився ліквідувати церкву, яку очолював та розбудовував понад 20 років.

«Патріарх Свободи – символ боротьби,
Захисник духовний нашої доби.
Ворог не поставив його на коліна,
З ним духовно вільною стала Україна».

Варто зазначити, що у відеоряді до пісні показані моменти з богослужінь предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату.

Трек опубліковано в YouTube-профілі, на якому регулярно з'являються подібні матеріали на актуальні теми, зокрема політичні, подієві, пісні про визначних персон, історичних постатей тощо.

Нагадаємо, після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримав у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття. У неділю, 22 березня 2026 року, Україна провела в останню путь покійного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

