Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: подробиці
Копперфілд завершує свою 25-річну резиденцію з виступами в Лос-Анджелесі
фото: instagram.com/copperfield

Американський ілюзіоніст та гіпнотизер Девід Копперфілд завершує свою 25-річну резиденцію з виступами в Лос-Анджелесі 

69-річний ілюзіоніст та гіпнотизер Девід Копперфілд заявив про завершення виступів на тлі скандалу довкола його зв'язків з Джеффрі Епштейном. Ілюзіоніст роками підтримував зв'язки з Епштейном та його соратницею Гіслейн Максвелл, засудженими за сексуальну експлуатацію людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням видання Los Angeles Magazine.

Виявляється, що серед мільйонів документів у файлах Епштейна, які опублікувало міністерство юстиції, була ціла низка службових записок ФБР, у яких згадується фокусник Девід Копперфілд. В одній з них агенти обговорювали, чи Копперфілд та його давній друг Джеффрі Епштейн «перенаправляли один одному потенційних жертв» і чи мали вони «схилення до неповнолітніх». 

На фокусника також посилалися його жертви у цивільному позові, поданому проти Епштейна. Йоганна Шоберг, відома жертва справи Епштейна, свідчила, що Копперфілд якось запитав її на вечері, чи знає вона, що «дівчатам платять за те, щоб вони знаходили інших дівчат», що, на її думку, було очевидним натяком на методи вербування Епштейна.

Раніше 69-річному Копперфілду ніколи не пред'являли звинувачень у незаконній діяльності, і він заперечував будь-які правопорушення.

Зауважимо,  у травні 2024 року видання The Guardian повідомляло, що Копперфілда 16 жінок звинуватили у сексуальних домаганнях та неналежній поведінці упродовж десятиліть. І адвокат, і сам фокусник тоді відкидали ці звинувачення.

Останній виступ заплановано на 30 квітня 2026 року.

«Главком» також писав, що міністерство юстиції США опублікувало нові документи Федерального бюро розслідувань, пов’язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. У матеріалах містяться свідчення жінки, яка стверджує, що зазнала сексуального насильства з боку нинішнього президента США Дональда Трампа.

У новій публікації містяться, зокрема, резюме та службові нотатки трьох інтерв’ю ФБР із жінкою з американського штату Південна Кароліна. Вона заявила слідчим, що стала жертвою сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, а також повідомила про насильницькі дії з боку Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: «Лос-Анджелес Кінґз» США скандал Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо когось, хто принесе гармонію та мир в Іран
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїлю
Сьогодні, 00:26
Турнір UFC White House стане першим професійним спортивним заходом у Білому домі
Стала відома суму, яку UFC витратить на організацію турніру у Білому домі
25 лютого, 10:35
У 2025 році під час звернення Трампа до Конгресу демократи тримали таблички з написом «брехня»
Декілька конгресменів бойкотуватимуть промову Трампа
25 лютого, 03:15
Мексика та Канада отримали звільнення від 10% мита США
Мексика та Канада отримали звільнення від 10% мита США
21 лютого, 07:53
Наступного тижня NASA проведе фінальний огляд готовності до польоту
NASA вдруге спробує запустити пілотовану місію до Місяця у березні
20 лютого, 20:14
Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія»
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн
20 лютого, 06:37
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
19 лютого, 21:12
Іран погрожує перекрити головну «нафтову артерію» планети
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
17 лютого, 16:05
Французький президент закликав ЄС розпочати економічну революцію і нарешті стати справжнім світовим лідером
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
10 лютого, 11:20

Соціум

Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: подробиці
Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: подробиці
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
Вибух у посольстві США в Осло: норвезька поліція розслідує версію теракту
Вибух у посольстві США в Осло: норвезька поліція розслідує версію теракту
Біля центрального вокзалу Глазго сталася масштабна пожежа
Біля центрального вокзалу Глазго сталася масштабна пожежа
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua