Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: подробиці

Американський ілюзіоніст та гіпнотизер Девід Копперфілд завершує свою 25-річну резиденцію з виступами в Лос-Анджелесі

69-річний ілюзіоніст та гіпнотизер Девід Копперфілд заявив про завершення виступів на тлі скандалу довкола його зв'язків з Джеффрі Епштейном. Ілюзіоніст роками підтримував зв'язки з Епштейном та його соратницею Гіслейн Максвелл, засудженими за сексуальну експлуатацію людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням видання Los Angeles Magazine.

Виявляється, що серед мільйонів документів у файлах Епштейна, які опублікувало міністерство юстиції, була ціла низка службових записок ФБР, у яких згадується фокусник Девід Копперфілд. В одній з них агенти обговорювали, чи Копперфілд та його давній друг Джеффрі Епштейн «перенаправляли один одному потенційних жертв» і чи мали вони «схилення до неповнолітніх».

На фокусника також посилалися його жертви у цивільному позові, поданому проти Епштейна. Йоганна Шоберг, відома жертва справи Епштейна, свідчила, що Копперфілд якось запитав її на вечері, чи знає вона, що «дівчатам платять за те, щоб вони знаходили інших дівчат», що, на її думку, було очевидним натяком на методи вербування Епштейна.

Раніше 69-річному Копперфілду ніколи не пред'являли звинувачень у незаконній діяльності, і він заперечував будь-які правопорушення.

Зауважимо, у травні 2024 року видання The Guardian повідомляло, що Копперфілда 16 жінок звинуватили у сексуальних домаганнях та неналежній поведінці упродовж десятиліть. І адвокат, і сам фокусник тоді відкидали ці звинувачення.

Останній виступ заплановано на 30 квітня 2026 року.

«Главком» також писав, що міністерство юстиції США опублікувало нові документи Федерального бюро розслідувань, пов’язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. У матеріалах містяться свідчення жінки, яка стверджує, що зазнала сексуального насильства з боку нинішнього президента США Дональда Трампа.

У новій публікації містяться, зокрема, резюме та службові нотатки трьох інтерв’ю ФБР із жінкою з американського штату Південна Кароліна. Вона заявила слідчим, що стала жертвою сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, а також повідомила про насильницькі дії з боку Дональда Трампа.