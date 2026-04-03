Від відео про Паску – до мільйонів для ЗСУ: історія хлопчика з Черкащини

9-річний Матвій із Черкащини передав на фронт понад 1500 FPV і десятки авто

Фраза «Скоро вже буде Паска» кілька років тому стала вірусною в українському сегменті соцмереж і принесла популярність хлопчику Матвію Брусу. Сьогодні він не лише залишається впізнаваним у мережі, а й активно займається волонтерством і допомагає українським військовим. Про це повідомляє «Главком».

Нещодавно Матвій знову опублікував відео з тією ж впізнаваною інтонацією, фактично повернувшись до формату, який колись зробив його відомим. У ролику він звернувся до підписників напередодні Великодня.

Матвій Брус виріс у фермерській родині й уперше потрапив у кадр ще у п’ятирічному віці. Тоді він допомагав батькові та записав коротке відео про підготовку до Великодня.

Матвій змалку звик до камери, адже його батько веде YouTube-канал про фермерство. З часом хлопець почав усе активніше з’являтися у відео і впевнено триматися перед об’єктивом.

«Він дуже хоче зніматися, він бачить, як я це роблю, і теж хоче. Він не боїться камери, не соромиться, поводиться доволі відкрито – навіть мені іноді ніяково», – розповідав батько хлопчика Володимир Брус.

Зараз Матвію 9 років. Він продовжує допомагати родині в господарстві, але водночас значну частину уваги приділяє волонтерству. Разом із батьком хлопець проводить прямі ефіри, під час яких збирають кошти для українських військових.

За словами родини, за час повномасштабної війни вдалося передати на фронт понад 1500 FPV-дронів і більше 20 автомобілів. Загальна сума зборів перевищила 20 мільйонів гривень.

«Кілька разів за ефір збирали по 100 тисяч гривень. Всього за цей час вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень. До нас приєднуються з усієї України і навіть з Америки», – зазначив Володимир Брус.

