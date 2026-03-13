Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)

Пародист приміряв сценічний образ Віталія Козловського

Актор Київського академічного театру ляльок Вадим Доценко спародіював співака Віталія Козловського. Артист з'явився у незвичайному образі, виконавши пісню співака. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Артист виступив на шоу театру «Холостяк» до ювілею свого колеги .«Віталій Козловський оновив сценічний образ. Кажуть, скоро на нашій естраді новий жанр – фітнес-поп: спочатку куплет, потім жим штанги», – написав він у своєму дописі.

Актор вразив публіку своїм перевтіленням в образ Віталія Козловського фото: Вадим Доценко/Facebook

Вадим Доценко розповів, що йому довелося зробити, аби спародіювати Козловського. «Тож, довелося і мені, як пародисту, підтягуватися до нового рівня кумира і показати оновлену версію артиста, коли прокачав не тільки голос, а й увесь організм і тепер головне, щоб футболка витримала куплет», – написав актор.

На сцені актор показався у перуці, що нагадувала волосся Віталія Козловського на початку його кар’єри. Головним акцентом образу був м'язовий костюм бодибілдера, що імітував прес та накачане тіло, яке часто демонструє співак у соцмережах.

фото: Вадим Доценко/Facebook

Пародист виконав пісню Віталія Козловського «Пінаколада», на початку виступу він з'явився у плащі, який згодом зірвали з нього, оголивши його штучний торс. На відео також можна почути овації та емоції глядачів, які не очікували побачити такий перфоманс на сцені театру.

Нагадаємо, Віталій Козловський був зупинив свій концерт у Кременчуці 10 березня. Виконавець розповів, що через проблеми зі здоров’ям у нього зник голос, що унеможливило подальше перебування на сцені. У артиста повне незмикання голосових зв’язок. Козловський емоційно звернувся до прихильників, зазначивши, що дуже чекав на цю зустріч, проте хвороба внесла свої корективи.

До слова, Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві. За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок. Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ.