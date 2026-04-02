Зірка «Сватів» Анна Кошмал звинуватила Трінчер та Цимбалару у плагіаті: деталі конфлікту

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Анна Кошмал звинуватила співачку Анну Трінчер у плагіаті її відео
колаж: glavcom.ua

Акторка заявила, що її колеги вкрали в неї ідеї для рекламних відео 

Зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал звинуватила співачку Анну Трінчер та акторку Анастасію Цимбалару у плагіаті. Акторка заявила, що її колеги копіюють її ідеї для власних рекламних інтеграцій. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Анни Кошмал.

Анна Кошмал опублікувала у сторис в Instagram фото, де порівняла свої рекламні відео з дописами Анни Трінчер та Анастасія Цимбалару. Акторка запевнила, що її колеги використали її ідеї у своїх рекламних відеороликах. Тож вона звернулася до своїх колег та запропонувала їм знайти кращих спеціалістів з піару.

Анна Кошмал порівняла свої рекламні відео з дописами Анни Трінчер та Анастасія Цимбалару
Анна Кошмал порівняла свої рекламні відео з дописами Анни Трінчер та Анастасія Цимбалару
фото: Іnstagram.com/smorkovkina

«Дівчата, поговоріть зі своїми піарниками, навіщо вони соромлять вас вкраденими ідеями та рішеннями. Краще знайти нового сценариста та креативника, або звертайтесь до мене, я вам напишу щось цікаве та унікальне, без проблем. Бо якось не солідно оце все для вашого імідж», – написала Кошмал.

Актриса розповіла, що вона самостійно придумує ідеї для своїх відео. «Я все пишу та генерую ідеї сама, освіта дозволяє. Це лише два мегаочевидних приклади, але таких ще є десятки», – зауважила Анна Кошмал.

Анна Кошмал звинуватила акторку Анастасію Цимбалару у плагіаті
Анна Кошмал звинуватила акторку Анастасію Цимбалару у плагіаті
колаж: glavcom.ua

До своєї сторис Анна Кошмал додала колажі, де порівняла рекламні інтеграції Трінчер та Цимбалару зі своїми. На скриншотах можна помітити певну схожість за кадрами із відео.

Користувачі помітили схожсть між рекламою Анни Кошмал та Анни Трінчер
Користувачі помітили схожсть між рекламою Анни Кошмал та Анни Трінчер
фото: Іnstagram.com/smorkovkina

До слова, на одному з останніх дописів Анни Кошмал користувачі написали, що реклама зі схожим сценарієм згодом з’явилася в Анни Трінчер. На що акторка відповіла, що вона вже помітила це. Водночас Анна Трінчер та Анастасія Цимбалару поки не коментували заяву Анни Кошмал.

До слова, переможниця Luxembourg Song Contest 2026 Eva Marija на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті. Люксембурзька телерадіокомпанія RTL підтвердила, що проводить консультації з низкою партнерів щодо звинувачень у тому, що пісня виконавиці Mother Nature є плагіатом пісні британської співачки Birdy. Слухачі помітили значну схожість Mother Nature з хітом 2016 року Keeping Your Head Up британської співачки Birdy.

