Ляшко на «Рассмеши Комика» вызвал фурор

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В первом выпуске нового сезона «Рассмеши комика» принял участие популярный актер Юрий Великий

Юрий Великий в первом выпуске нового сезона «Рассмеши комика» представил номер, состоящий из пародий на многих политических деятелей.

Первым «под раздачу» попал Владимир Зеленский. Причем свое выступление Великий в образе президента начал с того, что занял место Юрия Ткача в кресле комика, а после – принялся расцеловывать Евгения Кошевого в лысину.

Дальше Юрий прошелся по Олегу Ляшко. Ну а сорвать куш в 50 тысяч гривен Великому удалось благодаря шутке об Андрее Парубие, точнее пародии на него, когда тот исполняет хит группы «На-на».

Юрий Великий – это украинский комик из дуэта «Братья Шумахеры». Дуэт выступал в Вечернем квартале.

Юрию Великому 39 лет. Он закончил Одесский институт инженеров морского флота. На сцене с 2009 года. Имеет прозвище «украинский Стэтхэм», из-за сходства с голливудским актером. Его фетиш - вкусная еда. Хобби - собирание моделей кораблей. Друзья отмечают его привычку опаздывать, а также хорошие спортивные данные.

Попал на большую сцену после знакомства с Владимиром Зеленским.