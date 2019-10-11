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    Ляшко на «Рассмеши Комика» вызвал фурор

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    Ляшко на «Рассмеши Комика» вызвал фурор
    instagram.com/yuri_velikiy

    В первом выпуске нового сезона «Рассмеши комика» принял участие популярный актер Юрий Великий

    Юрий Великий в первом выпуске нового сезона «Рассмеши комика» представил номер, состоящий из пародий на многих политических деятелей. 

    Первым «под раздачу» попал Владимир Зеленский. Причем свое выступление Великий в образе президента начал с того, что занял место Юрия Ткача в кресле комика, а после – принялся расцеловывать Евгения Кошевого в лысину. 

    Дальше Юрий прошелся по Олегу Ляшко. Ну а сорвать куш в 50 тысяч гривен Великому удалось благодаря шутке об Андрее Парубие, точнее пародии на него, когда тот исполняет хит группы «На-на».

    Юрий Великий – это украинский комик из дуэта «Братья Шумахеры». Дуэт выступал в Вечернем квартале. 

    Юрию Великому 39 лет. Он закончил Одесский институт инженеров морского флота. На сцене с 2009 года. Имеет прозвище «украинский Стэтхэм», из-за сходства с голливудским актером. Его фетиш - вкусная еда. Хобби - собирание моделей кораблей. Друзья отмечают его привычку опаздывать, а также хорошие спортивные данные.

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    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy
    instagram.com/yuri_velikiy

    Попал на большую сцену после знакомства с Владимиром Зеленским.

    фотография Владимир Зеленский актер еда
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