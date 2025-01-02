Меган Маркл повернулася в в Instagram та опублікувала перше відео

Після весілля з принцом Гаррі у 2018 році Маркл видалила свої облікові записи в соцмережах

Акторка Меган Маркл, дружина принца Гаррі, несподівано повернулася в Instagram. Герцогиня Сассекська вперше з 2018 року в соціальній мережі опублікувала чорно-біле відео.

У профілі з назвою «meghan» розміщено чорно-білий портрет герцогині з усмішкою. Єдиний допис – це відео, де Меган Маркл біжить по пляжу, повернувшись спиною до камери. На піску вона написала «2025», а ролик опублікувала у перший день нового року.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Після весілля з принцом Гаррі у 2018 році американська акторка видалила свої облікові записи в соцмережах. Наразі обліковий запис в Instagram має 637 підписників, однак він ні за ким не стежить.

Також Меган Маркл оновила фотографію свого профілю.

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Раніше Меган Маркл, дружина принца Гаррі, знову опинилася в центрі скандалу. Її звинувачують у бажанні конкурувати з Кейт Міддлтон та висуванні завищених вимог щодо житла.

Також після того, як принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівських обов'язків, їхні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон значно погіршилися. Нещодавно ситуація загострилася ще більше після того, як Гаррі та Меган публічно висловили свої співчуття Кейт Міддлтон у зв'язку з її онкологічним захворюванням.