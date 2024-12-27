Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені

Гебреїсус: Щонайменше двоє людей загинули

У четвер, 26 грудня, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою потрапив під обстріл аеропорту у столиці Ємену Сані. Про це він повідомив у соцмережі X.

«Коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення», – написав Гебреїсус.

За його словами, щонайменше двоє людей загинули. На летовищі в результаті обстрілу пошкоджено диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту: «Усього за кілька метрів від того місця, де ми були», – зазначив гендиректор ВООЗ.

«Нам потрібно буде зачекати, поки буде відремонтовано пошкодження аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти», – наголосив Гебреїсус, додавши, що він з колегами у безпеці.

Зазначимо, цього дня авіація Ізраїлю завдала ударів по столиці Ємену Сані, контрольованій хуситами. В офіційній заяві ЦАХАЛ ідеться про те, що метою ударів була «інфраструктура, яку використовує терористичний режим хуситів для військової активності» в аеропорту Сани, а також дві електростанції та інфраструктура в портових містах Ходейда і Рас Канатіб у західній частині Ємену.

Нагадаємо, єменські повстанці-хусити еволюціонували з локальної збройної групи з обмеженими ресурсами в потужну військову організацію, що отримує підтримку від Ірану, іракських збройних формувань, ліванських бойовиків Хезболли та інших союзників.

До слова, 28 вересня єменські хусити запустили ракету по одному з аеропортів Ізраїлю, метою якої, за попередніми даними, був літак прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.