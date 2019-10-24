Мендель оконфузилась за спиной Зеленского в Японии



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Журналистка и видеоблогерка Олеся Медведева на своей странице в Фейсбуке возмутилась поведением спикера президента Юлии Мендель во время интервью Владимира Зеленского в Японии

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию «Сегодня» в Токио, предположительно, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель несколько раз выглядывала из-за стены, махала руками, в которых держала листы бумаги, намекая журналистам, что интервью с главой государства пора заканчивать. Видео интервью доступно на YouTube-канале издания.

За 11-минутное интервью пресс-секретарь президента появляется на видео в разные моменты четыре раза.

Журналист издания Страна.ua Олеся Медведева на своей странице в Facebook отмечает, что такие действия Мендель являются недопустимыми для пресс-секретаря главы государства.

«Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто», - отметила Медведева.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель попала в скандал после того, как перегородила дорогу и удерживала руками журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался задать вопрос президенту.





После того как скандал набрал обороты в СМИ и соцсетях, Мендель объяснила, что таким образом она не толкала, а останавливала журналиста. По ее словам, журналист работал, вторгаясь в «личное пространство» Зеленского, которое является его зоной безопасности.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил: «девочку будет защищать».

Джерело: prm.ua