Глава Warner Bros. рассказал о работе над третьими «Фантастическими тварями»



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Кевина Цудзихара сообщил, что сейчас идёт работа над сценарием

По словам генерального директора кинокомпании Warner Bros. Кевина Цудзихары, вторая часть показала себя не так хорошо, как рассчитывали создатели картины, однако сейчас Дж. К. Роулинг усердно работает над сценарием третьего фильма.

«У неё невероятное видение того, как она хочет развить историю, это просто захватывающе. Самая трудная часть франшизы — наличие такой большой базы поклонников. Фанаты действительно знают историю, они хотят углубиться в этих персонажей», — сказал Цудзихара.

Он подчеркнул, что компания намерена создать фильм, который понравится не только фанатам книг про Гарри Поттера, но и тем, кто «не погружен в этот мир».

«Фантастические твари и где они обитают» — первый фильм-приквел серии фильмов о Гарри Поттере, который рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Главную роль в фильме сыграл британский актёр, лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн. Фильм вышел в прокат в ноябре 2016 года, заработал 814 миллионов долларов и получил преимущественно положительные отзывы критиков.

Продолжение «Тварей» с подзаголовком «Преступления Гриндевальда» получил низкие оценки и собрал в мировом прокате 653,4 млн долларов.

Премьера триквела запланирована на конец 2020 года. Режиссёром вновь выступит ветеран франшизы Дэвид Йейтс. Всего, по словам Роулинг, серия будет состоять из пяти фильмов

Джерело: Киноафиша